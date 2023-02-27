У 2022 році будівництво нового житла в Україні скоротилось на чверть — Finance.ua
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У 2022 році будівництво нового житла в Україні скоротилось на чверть

Нерухомість
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У 2022 році будівництво нового житла в Україні скоротилось на чверть
У 2022 році будівництво нового житла в Україні скоротилось на чверть
За 2022 рік в Україні введено в експлуатацію 7 110 224 квадратних метри житла, що на 38% менше, ніж роком раніше.
Про це йдеться в пресрелізі ЛУН.
Зазначається, що за офіційними підрахунками в Україні за 2022 рік з’явилося 74 312 квартир у багатоквартирних будинках та 18 281 приватний будинок.
Лідером з нового будівництва була Київська область, і за рік війни вона завершила на 29% менше нових метрів порівняно з попереднім роком, що можна вважати досить вдалим результатом.
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Рекордсмени за кількістю нових приватних будинків:
  • Київська область — 4132 шт.;
  • Львівська — 1816;
  • Волинська — 1391;
  • Закарпатська — 1365;
  • Рівненська — 1301.
«У Києві ввели в експлуатацію у 2 рази менше житла, ніж роком раніше — 0.9 млн м² проти 1.96 млн м² у 2021. Попри війну в адміністративних межах столиці за 2022 рік з’явилося 100 нових приватних будинків з середньою площею 373 м²», — йдеться в повідомленні.

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Рекордсменами за кількістю нових квартир стали:
  • Київська область — 15 554;
  • Київ — 13 898;
  • Одеська область — 10 295;
  • Львівська область — 6873;
  • Вінницька область — 4849.
Зазначається, що найкращі результати «рік до року» показали: Полтавська область +48% нових квадратних метрів, Вінницька — +11% та Чернігівська — +7%.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні вкладення грошей у нерухомість — це основний спосіб інвестування, як завдяки надійності цього варіанту, так і завдяки недостатньому розвитку фондового ринку;
  • у момент купівлі нерухомості покупець має не тільки сплатити продавцю вартість квартири. До основного платежу треба буде додати ще податки та збори. Під час купівлі квартири можливі й додаткові витрати;
  • квадратний метр на вторинному ринку житлової нерухомості в Києві подешевшав. За останні пів року ціни знизилися на 3 000 гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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