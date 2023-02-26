Інвестиції в нерухомість: куди вкладати гроші — Finance.ua

Інвестиції в нерухомість: куди вкладати гроші Сьогодні 20:24 — Нерухомість

Інвестиції в нерухомість: куди вкладати гроші

В Україні вкладення грошей у нерухомість — це основний спосіб інвестування, як завдяки надійності цього варіанту, так і завдяки недостатньому розвитку фондового ринку.

Про це пишуть аналітики OLX Нерухомість.

Інвестиційна нерухомість — це власні або орендовані об’єкти нерухомості (будівлі, споруди, земельні ділянки), що утримуються задля збільшення власного капіталу, а не надання послуг чи виробництва товарів.

Якщо вас цікавить покупка нерухомості для отримання подальшого доходу, тоді варто поміркувати, яку саме мету ви ставите перед собою. Від цього залежатиме вибір об’єкта інвестування, стратегія, прибутковість і окупність проєкту, ризики.

Інвестиції в нерухомість: куди краще інвестувати гроші

Є чимало варіантів інвестицій у нерухомість: можна вкласти гроші в будівництво на ранньому етапі для перепродажу, чи придбати квартиру з ремонтом для здачі в оренду.

Інвестування в нерухомість для здачі в оренду

Цей варіант підходить для тих інвесторів, що не женуться за швидким прибутком та не цікавляться інвестуванням у будівництво житла на етапі котловану. Такий варіант, як оренда приміщень, дає змогу отримувати тривалий пасивний дохід, також до переваг можна віднести можливість подальшого вигідного продажу майна.

Є в такого інвестування і недоліки, адже вам доведеться зробити ремонт у новій квартирі, під час якого можуть виникнути непередбачувані витрати грошей та часу.

Дуже вигідно інвестувати у квартиру, що розташована в центрі та має поруч медичні клініки, торгові центри, бізнес-центри, школи, офісні комплекси. Термін окупності такої інвестиції становить 8–10 років.

Якщо ви розглядаєте купівлю квартири старого житлового фонду, потрібно розуміти, що із часом таке житло буде втрачати в ціні. Важливим буде і стан квартири, адже вкладати багато грошей у ремонт невигідно з інвестиційної точки зору.

Найпопулярнішими варіантами старого житлового фонду для здачі будуть одно- чи двокімнатні квартири площею 30–60 кв.м, що розташовані в центрі міста або біля транспортних розв’язок. Така нерухомість окупиться за 9–10 років, але за цей час вона втратить до 40 % первісної вартості.

Інвестування в новобудови

Якщо купити квартиру в новобудові, за досить короткий період можна отримати непоганий дохід. Але за умови інвестиції в житлове будівництво на початковому етапі. Термін окупності складає 2–3 роки, за цей час ціна об’єкта зростає на 30 %. Таке інвестування гарантує вам повністю пасивний дохід.

Доведеться миритися не тільки з витратами під час купівлі новобудови, але і з ризиками. Є вірогідність, що забудовник не завершить будування об’єкта через брак фінансування та не поверне інвесторам вкладені гроші.

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Якщо вас цікавлять саме новобудови, варто ретельно вибирати забудовника — перевірити всю наявну інформацію щодо нього, дізнатися, чи існують незавершені проєкти, а також загальну кількість проєктів. Варто поцікавитися публікаціями в ЗМІ щодо вибраної будівельної компанії.

Якщо ви бажаєте знизити ризики, можна придбати квартиру в новобудові на завершальному етапі будівництва за перевідступом, але вартість такої нерухомості буде вищою.

Купівля комерційної нерухомості

Якщо для інвестування вибрана комерційна нерухомість, треба розуміти, що капіталовкладення має бути об’ємним.

Найдешевший варіант — це торговельна чи офісна нерухомість невеликого розміру, коштувати вона буде як і житло в новобудові, але орендна плата за комерційне майно буде вища в півтора раза. Також треба вкласти додаткові гроші в ремонт та техніку. Від такої діяльності можна дістати високий пасивний дохід. Ризик такої справи невеликий, але орендарі будуть часто змінюватися, тож треба витрачати багато часу на пошук нових орендарів. Термін окупності становить 8–10 років.

Що стосується складської комерційної нерухомості — чим більше квадратів має таке майно, тим більшою буде його вартість. Дохід буде непоганим та постійним, але інвестору необхідно бути залученим до всіх процесів, що стосуються великого об’єкта. Складська нерухомість окуповується приблизно за 7 років за умови постійного заповнення.

Інвестування в нерухомість під ремонт

Популярним є інвестування в нерухоме майно під ремонт. На вторинному ринку є багато цікавих пропозицій — такі об’єкти розташовуються в хороших районах, знадобиться лише реконструкція, щоб отримувати непоганий дохід.

Щоб така купівля була виграшною, треба вміти оцінювати не тільки загальний стан будівлі, а також вартість ремонту та майбутню вартість квадратного метра квартири після реконструкції. На такому варіанті досвідчений інвестор може заробити 10–15 % від вкладеної суми.

Є категорія інвесторів, яких цікавить інвестування в будівництво на ранніх етапах. Вони мають домовленості з відділом продажів, щоб максимально рано зайти на об’єкт та почати робити ремонт. Далі готову нерухомість перепродають. Заробити в цьому випадку можна як на рості вартості квадратного метра, так і на ремонтних роботах. Такий варіант швидко окуповується, але має певні ризики (надто повільну забудову або взагалі припинення будівництва об’єкта).

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