У Києві дешевшають квартири: скільки коштує «квадрат» на вторинці — Finance.ua

У Києві дешевшають квартири: скільки коштує «квадрат» на вторинці Сьогодні 12:09 — Особисті фінанси

У Києві дешевшають квартири: скільки коштує «квадрат» на вторинці

Квадратний метр на вторинному ринку житлової нерухомості в Києві подешевшав. За останні пів року ціни знизилися на 3 000 гривень. Так, наприкінці лютого за «квадрат» столичного житла доведеться віддати у середньому від 50 011 до 52 870 гривень.

Про це повідомляє M2bomber.

Скільки зараз коштують квартири

Найнижчі ціни за квадратний метр на квартири у таких районах:

Деснянський — 40 098 грн;

Святошинський — 46 384 грн;

Дарницький — 46 398 грн;

Оболонський — 46 924 грн;

Дніпровський — 47 185 грн.

Найдорожче квартири коштують у таких районах:

Печерський — 78 157 грн;

Шевченківський — 61 552 грн;

Голосіївський — 58 915 грн;

Солом’янський — 51 480 грн;

Подільський — 48 880 грн.

Довідка Finance.ua:

експерти кажуть, що певно саме цією весною оренда житла у столиці може знову здорожчати. Подорожчання очікується на рівні 10-15%. Це залежатиме від того, скількии людей буде повертатися до столиці, а також від того, чи буде наплив переселенців.

за даними столичних ріелторів, середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві становить 7,5-9 тисяч гривень, двокімнатної — 9-11 тисяч гривень, трикімнатної — від 12 тисяч гривень.

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