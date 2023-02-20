У Києві дешевшають квартири: скільки коштує «квадрат» на вторинці — Finance.ua

У Києві дешевшають квартири: скільки коштує «квадрат» на вторинці
Квадратний метр на вторинному ринку житлової нерухомості в Києві подешевшав. За останні пів року ціни знизилися на 3 000 гривень. Так, наприкінці лютого за «квадрат» столичного житла доведеться віддати у середньому від 50 011 до 52 870 гривень.
Про це повідомляє M2bomber.
Скільки зараз коштують квартири
Найнижчі ціни за квадратний метр на квартири у таких районах:
- Деснянський — 40 098 грн;
- Святошинський — 46 384 грн;
- Дарницький — 46 398 грн;
- Оболонський — 46 924 грн;
- Дніпровський — 47 185 грн.
Найдорожче квартири коштують у таких районах:
- Печерський — 78 157 грн;
- Шевченківський — 61 552 грн;
- Голосіївський — 58 915 грн;
- Солом’янський — 51 480 грн;
- Подільський — 48 880 грн.
Довідка Finance.ua:
- експерти кажуть, що певно саме цією весною оренда житла у столиці може знову здорожчати. Подорожчання очікується на рівні 10-15%. Це залежатиме від того, скількии людей буде повертатися до столиці, а також від того, чи буде наплив переселенців.
- за даними столичних ріелторів, середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві становить 7,5-9 тисяч гривень, двокімнатної — 9-11 тисяч гривень, трикімнатної — від 12 тисяч гривень.
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