Які зараз ціни на «вторинці» в регіонах України (інфографіка) — Finance.ua
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Які зараз ціни на «вторинці» в регіонах України (інфографіка)

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Які зараз ціни на «вторинці» в регіонах України (інфографіка)
Які зараз ціни на «вторинці» в регіонах України (інфографіка)
Українці продовжують цікавитись житлом на нижчих поверхах на вторинному ринку житла. У столиці квартири до 5 поверху розглядали на 27% більше, ніж житло вище 10 поверху.
Про це свідчить аналітика порталу Dom.Ria.

Попит на житло із індивідуальним опаленням

Якщо аналізувати пропозиції вторинного житла за типом опалення, то наразі у Києві тільки 1,5% варіантів із індивідуальним газовим опаленням, 95% — це централізований тип опалення. Найбільше варіантів із індивідуальним газовим опаленням у Закарпатській області — 57%. У Київській області цей показник становить — 45%.
Попит на вторинне житло із індивідуальним опаленням, враховуючи газове та електричне, зростає майже по всі Україні.
Якщо порівнювати січень та грудень минулого року, то в Київській області (без врахування Києва) 13,5% користувачів розглядають житло з індивідуальним опаленням, а, наприклад, на Вінниччині цей показник становить 48%.

Ціни

Наразі середня вартість 1-кімнатної квартири у Києві становить 88 246 доларів США, що на 10% більше ніж у грудні 2022 року, та на 21% менше ніж у січні 2022 року.
Інфографіка: Dom.Ria
Інфографіка: Dom.Ria
Середня вартість 2-кімнатної квартири в столиці — 110 214 доларів США, у порівнянні із груднем 2022 року ціна впала на 4,6%, а із січнем 2022 року — на 28%.
Інфографіка: Dom.Ria
Інфографіка: Dom.Ria
Найбільше падіння середньої вартості 1-кімнатної квартири (січень 2023 року до грудня 2022 року) зафіксовано на Херсонщині — 21%, на Житомирщині — 16% та на Вінниччині — 14%
Інфографіка: Dom.Ria
Інфографіка: Dom.Ria
Найнижча вартість 1-кімнатної квартири простежується на Сумщині — 23 439 доларів США, навіть попри зростання у 4,6% в порівнянні до грудня 2022 року.
Інфографіка: Dom.Ria
Інфографіка: Dom.Ria
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За матеріалами:
Finance.ua
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