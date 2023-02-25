Додаткові витрати при купівлі квартири — Finance.ua

Додаткові витрати при купівлі квартири Сьогодні 10:00 — Нерухомість

В момент купівлі нерухомості покупець має не тільки сплатити продавцю вартість квартири. До основного платежу треба буде додати ще податки та збори. Під час купівлі квартири можливі й додаткові витрати.

Про це пише ОЛХ.

Витрати, якщо власник володіє майном менше ніж 3 роки

Якщо продавець володіє майном менше ніж 3 роки, то необхідно буде сплатити 5 % від суми угоди. Варто зазначити, що ця вимога не поширюється на майно, що було успадковане. Таке житло можна продавати одразу без додаткових витрат.

Іпотека: додаткові витрати

Треба підготуватися до додаткових витрат, якщо квартира купується в іпотеку. Необхідно буде сплатити банку комісію за виданий кредит. Стандартно це 2 % від вартості кредиту. Банк встановить остаточну вартість індивідуально. Знизити суму цієї виплати можна за допомогою купівлі додаткового продукту, наприклад, страхування життя.

В оформленні іпотеки обов’язковим є страхування майна. Якщо нерухомості під заставою буде завдано шкоди, то банку буде компенсовано втрачений обсяг ліквідності цього майна.

Послуги юриста при купівлі нерухомості

Послуги юриста з нерухомості можуть бути дуже корисними, адже комплексна робота спеціаліста спрямована на захист сторін, як під час оформлення договору купівлі-продажу, так і після його реєстрації. Юрист здійснить передпродажну перевірку житла, узгодить усі умови сторін, перевірить юридичну відповідність усіх документів.

Комісійний збір банку

Якщо сума угоди перевищує 50 000 грн, то можливий лише безготівковий вид розрахунку. Необхідну суму треба переказати з поточного на поточний рахунок. Зарахування грошей відбувається через касу банку. У середньому вартість такого комісійного збору банку становить 1 %.

Довідка Finance.ua:

Якщо вам треба продати або купити квартиру, то під час укладення договору купівлі-продажу нерухомості варто врахувати такі платежі, як:

державне мито;

податок на дохід фізичних осіб;

військовий збір;

пенсійний збір.

Ці обов’язкові платежі сплачуються продавцем, покупцем або обома сторонами.

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