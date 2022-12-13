У Києві планують реконструювати понад 5 тисяч застарілих житлових будинків — Finance.ua

У Києві планують реконструювати понад 5 тисяч застарілих житлових будинків Сьогодні 08:15 — Нерухомість

Пресслужба Київської міської ради анонсувала проєкт комплексної реконструкції кварталів зі застарілим житловим фондом. На думку представників влади, таке рішення допоможе зекономити на точкових ремонтних роботах.

Як зазначив депутат Київської міської ради Олександр Бродський, об’єкти застарілого житлового фонду, кількість яких складає 5 395 будинків, фактично вичерпали свій експлуатаційний ресурс та мають незадовільний технічний стан.

Що відомо про реалізацію ініціативи

Олександр Бродський наголосив, що продовження експлуатації застарілих об’єктів несе в собі не лише незручності, а й пряму загрозу для їх мешканців: руйнація, аварії зношених інженерних мереж, непристосованість для маломобільних груп населення, низька енергоефективність.

Необхідно реалізувати низку заходів щодо забезпечення проведення комплексної реконструкції цих об’єктів, оскільки з точки зору надійності та економії коштів набагато ефективніше буде провести комплексну реконструкцію об’єктів, ніж систематично виконувати точковий ремонт,— розповів депутат.

За словами депутатки Київської міської ради Юлії Ярмоленко, необхідно комплексно розв’язувати питання оновлення об’єктів застарілого житлового фонду задля розвитку інфраструктури.

«Наразі ПП „Інститут Урбаністики“ розробило Програму комплексної реконструкції кварталів застарілого житлового фонду в місті Києві. Підтримка та реалізація програми забезпечить створення комфортних та безпечних умов для проживання мешканців. Крім цього, реалізація програми допоможе залучити додаткові інвестиції та збільшити розмір податкових надходжень до місцевого бюджету з метою подальшого сталого розвитку міста Києва», — додала Юлія Ярмоленко.

Телеканал 24 За матеріалами:

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