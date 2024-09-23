День финансов: прибыль банков, новый размер пособия по безработице, новинки в «Дія» — Finance.ua

День финансов: прибыль банков, новый размер пособия по безработице, новинки в «Дія» Сегодня 17:45

В понедельник, 23 сентября, расскажем о государственном бюджете и социальных выплатах.

Прибыль банков. По По данным Национального банка, чистая прибыль банков за 8 месяцев превысила 100 млрд грн. Начисленный налог на прибыль — 30,7 млрд грн (+80,1%). За указанный период банкам начислено налога на прибыль почти столько же, как за 2017−2022 гг. вместе взятые.

Расходы на оборону. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий увеличение на 500 миллиардов гривен расходов бюджета на военные нужды. Дополнительные средства поступят за счет сокращения расходов на обслуживание и погашение государственного долга, от размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Отметим, что Кабинет Министров ожидает , что в 2025 году доходы государственного бюджета вырастут почти на 30%, а расходы — на 20%. Оборона и безопасность страны является ключевым приоритетом, поэтому на следующий год правительство заложило 2,2 трлн грн на эти нужды.

Также в Киеве открыли Офис оборонных инноваций ЕС. Основная цель нового офиса — объединение усилий для укрепления обороноспособности Украины.

Реструктуризации ВВП-варрантов. Министерство финансов . Министерство финансов хочет пересмотреть условия государственных деривативов, привязанных к темпам роста ВВП (так называемые ВВП-варранты), выпущенные во время реструктуризации еврооблигаций 2015 года.

Обмен валют. Старший экономист ЦЭС Юрий Гайдай и т. д. », — отметил Гайдай. Старший экономист ЦЭС Юрий Гайдай считает , что если в следующем году будет достаточно внешнего финансирования, то не будет причин для Нацбанка отходить от режима управляемой гибкости. Этот режим предусматривает плавную девальвацию гривны под контролем НБУ. «Я не понимаю, почему украинцы все еще покупают валюту и просто хранят ее дома. Таким образом они теряют стоимость этих средств из-за инфляции, подвергаются дополнительным рискам, таким как кражи, пожары, обстрелы», — отметил Гайдай.

Гайдай также рассказал , что, несмотря на общую стабильность мировой экономики, война влияет на восприятие украинского ІТ-сегмента потенциальными западными клиентами. Потенциальные клиенты оценивают риски, связанные с ситуацией безопасности, мобилизацией сотрудников, перебоями электроснабжения.

Обычно специалисты в ІТ, маркетинге, дизайне могут работать удаленно. Нередко такие специалисты рассматривают разные страны для комфортной жизни. Сейчас цифровым кочевникам выгодно находиться в Европе, поскольку страны предлагают визы на выгодных условиях. В новой статье Finance.ua рассмотрел лучшие страны Европы для цифровых кочевников, их визовые программы и особенности, которые делают эти места идеальными для работы и путешествий.

Запуск системы въезда/выезда в ЕС. Возможно, дата запуска системы въезда/выезда (EES) Возможно, дата запуска системы въезда/выезда (EES) будет снова отложена , поскольку три страны Европейского Союза заявили, что они не готовы к ее внедрению в начале ноября.

Также добавим, что правительство Греции приняло решение запретить выдачу новых лицензий на краткосрочную аренду в первом, втором и третьем муниципальных районах в центре Афин с 1 января 2025 года.

Пособие по безработице. Государственный центр занятости Государственный центр занятости принял решение о повышении минимального размера пособия по безработице. В случае регистрации в Минюсте оно вступит в силу с 1 октября 2024 года. Минимальный размер пособия по безработице вырастет с 2500 гривен до 3000 гривен для тех, кто имеет семь месяцев страхового стажа в течение последних 12 месяцев, а также для зарегистрированных внутриперемещенных лиц.

Базовая социальная помощь. Минсоцполитики Минсоцполитики рассчитывает уже в январе 2025 года запустить пилотный проект по внедрению базовой социальной помощи. Она будет автоматизирована, людям не нужно будет собирать никакие справки, чтобы ее получать.

Социальные выплаты вместо пенсии. Украинцы, у которых нет достаточного страхового стажа для пенсии по возрасту, Украинцы, у которых нет достаточного страхового стажа для пенсии по возрасту, могут получать государственную социальную помощь. Эта помощь назначается в размере 30% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и с учетом доплаты и не может быть менее 100% указанного прожиточного минимума. Размер такой выплаты в 2024 году составляет — 2361 грн.

Новинки в «Дія». В Министерстве цифровой трансформации планируют в ближайшее время В Министерстве цифровой трансформации планируют в ближайшее время запустить «Дія.Підпис» для юридических лиц. Также будут расширены категории подачи заявлений в Международный реестр убытков и ветеринарный паспорт.

Новое приложение «Новой почты». Новая почта Новая почта представила новое мобильное приложение. Главное его отличие — теперь вы можете управлять Новой почтой самостоятельно. Больше не нужно звонить в колл-центр, чтобы узнать, где посылка, переадресовать ее, узнать, когда именно приедет курьер, или поручить получение другому человеку. Все это можно сделать самостоятельно в приложении.

Со своей стороны «Укрпочта» продлила скидки на отправку между Канадой и Украиной. За первый год действия соглашения объемы посылок между Украиной и Канадой увеличились более чем на 25%, поэтому «Укрпочта» и партнеры решили продолжить действие скидок.

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