День финансов: президент подписал закон о мобилизации, ЕК одобрила план для Ukraine Facility, а Польша отменяет некоторые выплаты украинцам — Finance.ua

День финансов: президент подписал закон о мобилизации, ЕК одобрила план для Ukraine Facility, а Польша отменяет некоторые выплаты украинцам Сегодня 17:50

Вторник, 16 апреля. Почему Украина потеряла Трипольскую ТЭС, и как поделиться документами с банком через «Дія».

Закон о мобилизации подписан. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. Речь идет о проекте Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и военного учета (№ 10 449).

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Ukraine Facility на 50 млрд евро. Европейская Комиссия Европейская Комиссия одобрила План Украины в рамках Инструмента ЕС Ukraine Facility на 2024−2027 годы. Финансирование от ЕС поможет Украине обеспечивать неотложные бюджетные потребности в социальной сфере, а также реализацию восстановления и реконструкции.

Напомним, что 12 марта 2022 г. Сейм Республики Польша принял Закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны. Польское правительство разрабатывает поправки к этому закону. На какие денежные выплаты сейчас имеют право украинские беженцы в Польше и что изменится с 1 июля, рассказываем в новой статье:

Комплексный шеринг. Минцифры и Нацбанк Минцифры и Нацбанк запускают услугу «мультишеринга». Это упростит обмен документами с банками через «Дія». Банк будет посылать запрос, а клиент сможет подтвердить его с помощью «Дія.Підпис». Пользователю будет сообщаться название банковского учреждения и список необходимых документов.

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