День финансов: помощь от США, Британии и Хорватии, санкции против россии, ставки по кредитам и депозитам — Finance.ua

День финансов: помощь от США, Британии и Хорватии, санкции против россии, ставки по кредитам и депозитам Сегодня 17:45

В четверг, 12 сентября, о помощи партнеров, банковской системе Украины и новых санкциях против рф.

Что происходит с банковской системой. Глава НБУ Андрей Пышный Глава НБУ Андрей Пышный заявил , что банковская система Украины остается прибыльной, несмотря на шок, который получила сразу после российского вторжения. Он напомнил, что банки — единственная отрасль, получившая повышение ставки налога на прибыль с 18 до 25%, а в прошлом году уплатили в бюджет 50% прибыли.

новую структуру капитала продолжает сохранять практически двукратный запас капитала всех уровней, а полученные показатели капитала банков соответствуют тестовым расчетам Национального банка. В Нацбанке добавили , что банковская система после перехода напродолжает сохранять практически двукратный запас капитала всех уровней, а полученные показатели капитала банков соответствуют тестовым расчетам Национального банка.

Доход по депозитам. По По данным того же НБУ, средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения в августе 2024 составили 10,6% годовых, что на 0,1 п.п. ниже, чем месяц назад. Ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1,1%.

ставки по кредитам для населения. Так, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составили 33,8% годовых. Месяц назад ставки были на уровне 34%. Банки также снизили для населения. Так, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составили 33,8% годовых. Месяц назад ставки были на уровне 34%.

Finance.ua составил рейтинг бесплатных кредиток. Мы изучили все карты, которые выпускаются украинскими банками, отобрали те, которыми можно пользоваться бесплатно, и сравнили их по 11 критериям:

Помощь от США, Великобритании и Хорватии. Государственный секретарь США Энтони Блинкен Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении гуманитарной и другой помощи Украине на общую сумму более 700 миллионов долларов. Блинкен добавил , что комплекс оборонного производства в Украине расширился за последние годы примерно в шесть раз, что стало возможным главным образом благодаря инвестициям извне.

Великобритания объявила о выделении не менее 242 млн фунтов стерлингов на поддержку Украины, а также о развертывании 484 млн долларов фискальной поддержки и поставке военного оборудования.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович объявил о выделении 5 миллионов евро помощи Украине, которые будут направлены на восстановление энергетики.

Принципы денежно-кредитной политики. Совет Национального банка Совет Национального банка принял Основные принципы денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу. Документ будет действовать во время полномасштабной войны и определенный период послевоенного восстановления.

А в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев расскажет об ограничениях использования валютных карт за рубежом:

Санкции против россии. Европейский Союз Европейский Союз продлил еще на 6 месяцев, до 15 марта 2025 года, индивидуальные санкции против лиц, причастных к нарушению территориальной целостности Украины. В рамках пересмотра санкционного перечня Совет ЕС решил не возобновлять в этом списке двух человек и изъять из него пятерых умерших.

Кроме того, суд Европейского Союза отказал российским олигархам Геннадию Тимченко и его супруге Елене, Михаилу Фридману, Петру Авену и Герману Хану в отмене европейских санкций против них.

Со своей стороны путин нашел способ ответить на западные санкции. кремль угрожает ограничить экспорт стратегически важных металлов, таких как уран, титан и никель.

Дефицит на рынке труда. По По словам Даниила Гетманцева, рынок труда оживляется, однако его продолжают сдерживать структурная безработица и нехватка работников. Для наемных работников хорошая новость в том, что дефицит кадров подталкивает конкуренцию за человеческие ресурсы и, соответственно, стимулирует рост заработных плат.

средняя зарплата на рынке труда продолжает расти. В августе отметка увеличилась на +2,4% до 21,5 тыс. Наибольший рост зарплат в августе произошел в категории «Транспорт, автобизнес» (+5% к июлю, 30 тыс.). Данные Work.ua свидетельствуют , чтона рынке труда продолжает расти. В августе отметка увеличилась на +2,4% до 21,5 тыс. Наибольший рост зарплат в августе произошел в категории «Транспорт, автобизнес» (+5% к июлю, 30 тыс.).

Уровень принятия криптоактивов. По По данным аналитической компании Chainalysis, в 2024 году наша страна заняла шестое место в глобальном индексе принятия криптоактивов. Украина, заняв 6 место, за год опустилась в общем зачете на одну позицию (по сравнению с 2023 годом).

Закон об отсрочке. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11 391, который вносит изменения в закон о мобилизации в части отсрочки от призыва на службу для тех, чьи неполнородные родственники погибли на войне или пропали без вести.

«Гигават Зеленского». Бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий Бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил , что из анонсированного «Гигавата Зеленского» в Украине построено лишь около 60 МВт, хотя в начале сентября министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что уже установлены сотни МВт мощностей. 1 гигаватт (ГВт) равен 1 тысяче мегаватт (МВт).

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