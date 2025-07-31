«АвтоВАЗ» урезает зарплаты на минимум 20% из-за кризиса на рынке — Finance.ua
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«АвтоВАЗ» урезает зарплаты на минимум 20% из-за кризиса на рынке

Мир
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«АвтоВАЗ» урезает зарплаты на минимум 20% из-за кризиса на рынке
«АвтоВАЗ» урезает зарплаты на минимум 20% из-за кризиса на рынке
«АвтоВАЗ» с сентября сократит зарплаты работникам минимум на 20% из-за перевода завода в Тольятти на четырехдневную рабочую неделю.
Об этом пишет The Moscow Times.
Причиной сокращения выплат стало резкое падение продаж и перегрузка складов, где накоплены десятки тысяч нераспроданных автомобилей. Как уточняют источники, вместе с одним выходным днем работники потеряют и надбавки за сверхурочную работу.
По оценке аналитического агентства «Автостат», в первом полугодии 2025 года продажи легковых автомобилей в россии упали на 28%, до 530 тыс. единиц. Среди причин — высокая ключевая ставка Центробанка, которая снизила спрос на автокредиты и остановила инвестиции в производство.
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Глава компании Максим Соколов еще в феврале сообщал о 100 тыс. нераспроданных автомобилей при допустимом уровне в 60 тыс. К концу июня дилеры накопили 500 тыс. непроданных машин — вдвое больше нормы. Это создает давление не только на заводы, но и на автосалоны: 30% из них на грани закрытия, по словам главы ассоциации «Российские автодилеры» Алексея Подщеколдина.
Вслед за «АвтоВАЗом» о переходе на сокращенную рабочую неделю объявили «Камаз» и Горьковский автозавод. Павловский автобусный завод — крупнейший производитель автобусов в россии — полностью остановил производство.
По материалам:
Економічна Правда
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