«АвтоВАЗ» урезает зарплаты на минимум 20% из-за кризиса на рынке — Finance.ua

«АвтоВАЗ» урезает зарплаты на минимум 20% из-за кризиса на рынке Сегодня 03:35 — Мир

«АвтоВАЗ» урезает зарплаты на минимум 20% из-за кризиса на рынке

«АвтоВАЗ» с сентября сократит зарплаты работникам минимум на 20% из-за перевода завода в Тольятти на четырехдневную рабочую неделю.

Об этом пишет The Moscow Times.

Причиной сокращения выплат стало резкое падение продаж и перегрузка складов, где накоплены десятки тысяч нераспроданных автомобилей. Как уточняют источники, вместе с одним выходным днем работники потеряют и надбавки за сверхурочную работу.

По оценке аналитического агентства «Автостат», в первом полугодии 2025 года продажи легковых автомобилей в россии упали на 28%, до 530 тыс. единиц. Среди причин — высокая ключевая ставка Центробанка, которая снизила спрос на автокредиты и остановила инвестиции в производство.

Глава компании Максим Соколов еще в феврале сообщал о 100 тыс. нераспроданных автомобилей при допустимом уровне в 60 тыс. К концу июня дилеры накопили 500 тыс. непроданных машин — вдвое больше нормы. Это создает давление не только на заводы, но и на автосалоны: 30% из них на грани закрытия, по словам главы ассоциации «Российские автодилеры» Алексея Подщеколдина.

Вслед за «АвтоВАЗом» о переходе на сокращенную рабочую неделю объявили «Камаз» и Горьковский автозавод. Павловский автобусный завод — крупнейший производитель автобусов в россии — полностью остановил производство.

Економічна Правда По материалам:

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