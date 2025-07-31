The Boring Company Маска построит 16-километровый тоннель для Tesla в Нэшвилле — Finance.ua
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The Boring Company Маска построит 16-километровый тоннель для Tesla в Нэшвилле

Мир
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The Boring Company Маска построит 16-километровый тоннель для Tesla в Нэшвилле
The Boring Company Маска построит 16-километровый тоннель для Tesla в Нэшвилле, Фото: The Boring Company
Компания Илона Маска The Boring Company вместе с губернатором Теннесси объявили о планах постройки 16-километровой подземной транспортной линии в городе Нэшвилл. Она соединит центр города и конференц-центр с международным аэропортом.
Об этом пишет TechCrunch.
Проект профинансирует компания и ее частные партнеры. В ближайшее время местные власти и The Boring Company должны начать консультации с общественностью, оценку маршрутов и планирование первой фазы строительства. По прогнозам, первый участок может быть открыт уже осенью 2026 года.
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Если реализация будет успешной, Нэшвилл станет вторым городом с подобной системой — первая действует в Лас-Вегасе. Там туннелем воспользовались уже 3 млн пассажиров.
The Boring Company основали в 2017 году после того, как Маск пожаловался в Twitter на пробки. Первоначально компания планировала строить сеть тоннелей с гиперлупами, но многие проекты в Лос-Анджелесе, Чикаго и других городах были отменены или заморожены.
Нынешняя концепция — скорее альтернатива общественному транспорту, которая, по словам чиновников штата, может быть менее затратной и разгрузит городскую инфраструктуру.
По материалам:
mezha.media
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