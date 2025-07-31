Adobe запустила три новых ИИ-функции в Photoshop — Finance.ua

Adobe запустила три новых ИИ-функции в Photoshop 31.07.2025, 01:23 — Технологии&Авто

Adobe запустила три новых ИИ-функции в Photoshop

Компания Adobe запускает три революционных функции редактирования изображений на базе искусственного интеллекта, которые могут навсегда изменить работу миллионов креаторов по всему миру. Новые инструменты уже тестируют профессиональные фотографы и дизайнеры, и результаты удивляют даже скептиков.

За последние два года рынок AI-инструментов для обработки изображений вырос на 340%. Adobe не остается в стороне от этой гонки технологий.

Наиболее яркой новинкой стала функция Generative Upscale, увеличивающая изображение до 8 мегапикселей без потери качества. Технология особенно полезна для реставрации старых фотографий и подготовки материалов для печати. Раньше дизайнеры тратили часы на ручное восстановление деталей изображений.

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Вторая функция Harmonize решает одну из самых сложных задач графического дизайна. При добавлении нового объекта в существующее изображение искусственный интеллект автоматически настраивает освещение, тени и цвета. Результат смотрится естественно, будто бы объект всегда был частью сцены.

Улучшенный инструмент удаления объектов теперь работает гораздо точнее. Вместо того чтобы анализировать всю сцену, алгоритм фокусируется исключительно на удалении конкретного элемента.

Все нововведения базируются на моделях Adobe Firefly, которые развивает компания с 2023 года. Во время демонстрации директор по управлению продуктами Джоэл Байер показал, как предыдущая версия инструмента удаления создавала зеленое пятно вместо миски с соусом. Новая версия справилась с задачей безупречно.

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Photoshop контролирует более 90% рынка профессионального редактирования изображений. Конкуренция со стороны других ИИ-платформ заставляет Adobe постоянно совершенствовать свои решения.

Шамбхави Кадам, старший директор по управлению продуктами, отметила, что команда общалась с фотографами и креаторами контента, чтобы понять их основные проблемы. Новые функции должны сэкономить время и устранить трения в рабочих процессах.

Все три функции доступны в бета-версии для настольных и веб-версий Photoshop. Harmonize также работает в новом приложении для iOS через программу раннего доступа. Это означает, что профессиональное редактирование изображений становится доступнее не только на рабочих станциях, но и на мобильных устройствах.

Эксперты прогнозируют, что к 2026 году AI-инструменты будут использовать 85% креативных профессионалов.

Terazus По материалам:

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