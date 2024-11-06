День финансов: победа Трампа на выборах в США, реакция мира — Finance.ua

День финансов: победа Трампа на выборах в США, реакция мира Сегодня 17:33

В среду, 6 ноября, главное событие в мире — Трамп побеждает на выборах в США. Исследуем, как отреагировали рынки в мире:

Доллар подскочил к основным валютам в ожидании победы Трампа.

Bitcoin обновил исторический максимум на фоне выборов в США.

Украинские евробонды растут из-за новостей о победе Трампа.

Цены на нефть реагируют на выборы президента США.

Цены на сырье в мире падают из-за победы Трампа.

Также стало известно, сколько потратили Трамп и Гаррис на свою предвыборную кампанию.

В Китае отреагировали на результаты выборов в США.

Трамп также пообещал остановить все войны во время своего президентства.

Обо всех реакциях — здесь подробно.

Также о первых итогах выборов рассказываем в сюжете Finance.ua:

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