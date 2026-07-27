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В Украине осенью начнут пилотное тестирование новой модели государственной итоговой аттестации

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Участниками пилотного проекта станут десятиклассники, завершившие получение базового среднего образования после 9 класса.
Участниками пилотного проекта станут десятиклассники, завершившие получение базового среднего образования после 9 класса.
В Украине осенью 2026 года начнут пилотное тестирование новой модели государственной итоговой аттестации (ГИА). Участие в нем примут около 2 тыс. учащихся 10-х классов, а в перспективе результаты такой оценки могут стать основой для поступления в высшие образования.
Об этом в интервью «Освитории «сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

Как будет проходить пилотное тестирование

Участниками пилотного проекта станут десятиклассники, завершившие получение базового среднего образования после 9 класса.
При тестировании будут оцениваться знания из двух образовательных отраслей:
  • языково-литературной;
  • математической.
В будущем перечень планируют расширить, добавив естественную, историческую и иноязычную образовательные отрасли.

ГИА объединит электронный и бумажный форматы

Новая модель ГИА будет сочетать электронный и бумажный форматы. Задания, которые можно проверить автоматически, учащиеся будут выполнять на специальной онлайн-платформе. В частности, это касается математических вычислений, лексических упражнений и анализа текстов.
В то же время, развернутые письменные ответы, собственные высказывания и задачи, где нужно показать ход решения, школьники будут выполнять на бумаге. Такие работы будут проверяться учителями.
В УЦОКО говорят, что результаты пилотного тестирования будут доступны только учебным заведениям, тогда как на других уровнях будут использовать только обобщенную статистику.

Как изменится поступление в вузы

По словам Татьяны Вакуленко, окончательная модель государственной итоговой аттестации для выпускников 12-х классов еще разрабатывается, ведь профильная старшая школа пока не заработала. В то же время уже известно, что все учащиеся будут составлять языково-литературный и математический блоки на базовом уровне, а профильные предметы — в соответствии с выбранным направлением обучения.
В перспективе результаты новой ГИА планируют сделать основным инструментом для поступления в высшие образования без дополнительных вступительных экзаменов.
Для выпускников предыдущих лет, на которые новая система не будет распространяться, могут ввести отдельный тест общих учебных компетентностей, который будет использоваться только для поступления в вузы.
По материалам:
Finance.ua
Образование
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