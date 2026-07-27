В Украине осенью начнут пилотное тестирование новой модели государственной итоговой аттестации Сегодня 07:34

Участниками пилотного проекта станут десятиклассники, завершившие получение базового среднего образования после 9 класса.

В Украине осенью 2026 года начнут пилотное тестирование новой модели государственной итоговой аттестации (ГИА). Участие в нем примут около 2 тыс. учащихся 10-х классов, а в перспективе результаты такой оценки могут стать основой для поступления в высшие образования.

Об этом в интервью « Освитории «сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

Как будет проходить пилотное тестирование

Участниками пилотного проекта станут десятиклассники, завершившие получение базового среднего образования после 9 класса.

При тестировании будут оцениваться знания из двух образовательных отраслей:

языково-литературной;

математической.

В будущем перечень планируют расширить, добавив естественную, историческую и иноязычную образовательные отрасли.

ГИА объединит электронный и бумажный форматы

Новая модель ГИА будет сочетать электронный и бумажный форматы. Задания, которые можно проверить автоматически, учащиеся будут выполнять на специальной онлайн-платформе. В частности, это касается математических вычислений, лексических упражнений и анализа текстов.

В то же время, развернутые письменные ответы, собственные высказывания и задачи, где нужно показать ход решения, школьники будут выполнять на бумаге. Такие работы будут проверяться учителями.

В УЦОКО говорят, что результаты пилотного тестирования будут доступны только учебным заведениям, тогда как на других уровнях будут использовать только обобщенную статистику.

Как изменится поступление в вузы

По словам Татьяны Вакуленко, окончательная модель государственной итоговой аттестации для выпускников 12-х классов еще разрабатывается, ведь профильная старшая школа пока не заработала. В то же время уже известно, что все учащиеся будут составлять языково-литературный и математический блоки на базовом уровне, а профильные предметы — в соответствии с выбранным направлением обучения.

В перспективе результаты новой ГИА планируют сделать основным инструментом для поступления в высшие образования без дополнительных вступительных экзаменов.

Для выпускников предыдущих лет, на которые новая система не будет распространяться, могут ввести отдельный тест общих учебных компетентностей, который будет использоваться только для поступления в вузы.

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