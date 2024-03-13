День финансов: пакет военной помощи от США, банковские вклады украинцев, сбережения мигрантов — Finance.ua

День финансов: пакет военной помощи от США, банковские вклады украинцев, сбережения мигрантов Сегодня 17:50

Среда, 13 марта. В какой валюте держат сбережения украинские мигранты и почему мужчины стали массово перерегистрировать свои автомобили на женщин.

Пакет военной помощи из США. Соединенные Штаты Соединенные Штаты передают Украине пакет оборонной помощи на сумму 300 миллионов долларов (первый в 2024 году) на фоне блокирования дополнительного финансирования в американском Конгрессе. Этот пакет содержит много артиллерийских снарядов, снарядов GLMRS для систем HIMARS.

Президент США Джо Байден прокомментировал выделение Украине новой помощи, назвав ее «недостаточной».

6 миллиардов евро от ЕС. Украина и Европейский Союз Украина и Европейский Союз подписали кредитное соглашение и меморандум о переходном финансировании для Украины в рамках инструмента Ukraine Facility. Общий объем предусмотренных льготных средств — 6 миллиардов евро. В рамках механизма переходного финансирования Украина реализует пять индикаторов.

Банковские вклады украинцев. Даниил Гетманцев Даниил Гетманцев сообщил , что за последние два года — с начала полномасштабной войны — банковские вклады в гривне выросли на 690 млрд грн до 1609 млрд грн. Остатки по банковским вкладам в национальной валюте за февраль этого года (против января) увеличились на 33,2 млрд грн.

доверяют банкам. Этот показатель увеличился с 56% по сравнению с 2021 годом. В Фонде гарантирования рассказали , что большинство украинцев (64%). Этот показатель увеличился с 56% по сравнению с 2021 годом.

Сбережения мигрантов. Украинские банкиры Украинские банкиры утверждают , что доллар, как валюта накопления, не популярен среди украинцев, получивших статус временной защиты в странах Европы. Большинство наших мигрантов воспринимают евро как валюту накопления.

численность трудоустроенных за рубежом Также добавим, что увеличилась втрое — с 12% до 31%. И уменьшилось количество работающих дистанционно — с 18% до 12%. Как свидетельствуют результаты исследования, каждый второй трудоустроенный в Польше гражданин Украины (53%) проживает в 2- или 3-местных комнатах.

кредитоваться в украинских банках. В то же время украинские беженцы в ЕС продолжают

«Подарки» женщинам. Согласно Согласно исследованию NGL. media, в Украине вырос уровень перерегистрации автомобилей на женщин посредством договоров дарения. Обычно таких случаев было около двухсот в месяц, а в феврале количество таких договоров достигло почти 1300. Судя по всему, это напрямую связано с законодательными инициативами, предусматривающими существенные ограничения в распоряжении имуществом для мужчин, уклоняющихся от мобилизации.

Взыскание долгов. По По данным Опендатабот, в 2023 году исполнительные службы взыскали с должников рекордные за последние 5 лет более 25 млрд грн. В то же время, это лишь 6% от общей суммы, которую должны были взыскать. В общем, всего 6 копеек с каждой гривны долга взимается в Украине.

Купить квартиру в Киеве недорого. О таком мечтают многие. Так, самую дешевую однокомнатную квартиру О таком мечтают многие. Так, самую дешевую однокомнатную квартиру можно купить в Святошинском или Деснянском районах ($48 000 и $43 000 соответственно). Самые дорогие квартиры — в Печерском и Шевченковском ($126 000 и $80 000).

Пособие при рождении ребенка. В Верховной Раде В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают увеличить размер пособия при рождении ребенка с 41 тыс. грн до более 384 тыс. Пособие будет начисляться исходя из размера прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет.

Напомним, что продолжается голосование за финалистов премии FinAwards 2024. Лучших выберут из 250 участников финансового рынка Украины. В этом году победителей будут определять в 31 номинации. Если вы увидели в списке полюбившиеся онлайн-платформы, обязательно поддержите их. Сделать это можно, отдав свой голос на сайте премии FinAwards 2024 до 17 марта включительно.

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