День финансов: пакет помощи от США, повышение акцизов на горючее, доходы крупнейших компаний в Украине — Finance.ua

День финансов: пакет помощи от США, повышение акцизов на горючее, доходы крупнейших компаний в Украине Сегодня 17:45

Четверг, 4 июля. Когда доллар подорожает до 54 гривен и почему закрываются ФЛП в Украине.

Пакет военной помощи от США. Правительство Соединенных Штатов Правительство Соединенных Штатов объявило о выделении нового значительного пакета оборонной помощи Украине, который будет включать ракеты для систем HIMARS, противовоздушные перехватчики, артиллерийские снаряды и другое вооружение.

Доллар по 46. Последние три-четыре года правительство не придерживалось валютного курса, заложенного в бюджет, цена валюты оказывалась ниже. Такое мнение Последние три-четыре года правительство не придерживалось валютного курса, заложенного в бюджет, цена валюты оказывалась ниже. Такое мнение высказал экономический эксперт Олег Гетьман. «Правительство каждый год закладывает в свой бюджет на следующий год какой-то определенный курс и последние 3−4 года никогда оно его не придерживалось. Всегда курс по факту был ниже, чем было заложено в бюджет», — отметил он, комментируя Бюджетную декларацию на 2025−2027 годы, где заложена цена доллара до 46,4 гривны.

А в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт прокомментирует прогноз МВФ по курсу доллара на уровне 54 грн/долл.

контролируемую девальвацию гривны. Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук отметил положительную тенденцию последних месяцев — умеренную и

Увеличение акциза на горючее. Комитет Верховной Рады по вопросам финансов Комитет Верховной Рады по вопросам финансов поддержал проект изменений в Налоговый кодекс по повышению акцизов на топливо ко второму чтению. Планируется, что законопроект № 11 256−2 вступит в силу с 1 сентября 2024 года, хотя ранее планировалось, что акцизы повысят с 1 июля.

Уровень бедности в Украине. Народный депутат Галина Третьякова Народный депутат Галина Третьякова заявила , что война в Украине увеличила уровень бедности и отбросила страну на 16 лет назад в решении этого вопроса.

Деятельность ФЛП. По По данным YouControl. Market, почти 92 тысячи ФЛП прекратили деятельность в Украине за первое полугодие 2024 года. Это на 54% больше, чем в первом полугодии 2023 года. Традиционно лидером по количеству закрытых ФЛП стал Киев.

Со своей стороны в ГНС сообщили , что крупные налогоплательщики в январе-июне 2024 года уплатили 242,9 млрд грн в общий фонд государственного бюджета.

В Украине существует немало компаний, которые зарабатывают миллиарды гривен. Мы уже привыкли видеть, что во главе списка обычно находятся компании из секторов энергетики, металлургии и финансов. А сколько на самом деле зарабатывают крупнейшие компании в Украине? Об этом рассказываем в новой статье:

Продажа квартир в Киеве. По По данным ЛУН, средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в объявлениях — 60 000 долларов, а средняя стоимость однокомнатной квартиры, по данным реально проданных квартир, составляет 45 000 долларов. Однако это не означает, что все владельцы квартир в среднем сбросили 15 000 долларов при продаже. Это может означать, что те, что стоили дешевле — продались, а которые дороже — до сих пор висят на рынке.

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