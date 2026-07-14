День финансов: отставка Свириденко, смягчение валютных ограничений, тарифы на проезд в Киеве Сегодня 17:45

Вторник, 14 июля. Правительство Украины уходит в отставку, НБУ смягчает валютные ограничения для почтовых операторов, а европейцы меняют правила временной защиты беженцев из Украины.

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Решение Рады

Верховная Рада проголосовала за увольнение Юлии Свириденко с должности премьер-министра Украины, что означает отставку всего состава Кабинета Министров. За соответствующее решение проголосовало 258 народных депутатов.

По словам Свириденко, Владимир Зеленский четко дал понять, что стране необходимо обновление Кабмина и усиление определенных направлений. В частности, можно более эффективно реализовывать социальную и образовательную политику.

Также Рада поддержала продление военного положения. Речь идет о двух законопроектах относительно:

продолжение военного положения, «за» проголосовали 313 народных депутатов;

общей мобилизации, «за» проголосовали 311 народных депутатов.

Кроме того, ВР приняла закон о новой государственной награде — ордене Европы. Им предлагается награждать граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства за выдающиеся заслуги в поддержке евроинтеграционного курса Украины.

Рынок недвижимости

Как свидетельствуют данные Dim. ria, цены на вторичное жилье в основном росли в течение июня. Наибольший скачок произошел в Кировоградской (+19%), Черниговской (+16%) и Черновицкой (+11%) областях. Уменьшение цен фиксировалось только в Волынской области (-3%).

Количество объявлений об аренде жилья в июне продолжило расти во всех регионах. Наибольший рост фиксировался в Херсонской (108%), Житомирской (52%), Кировоградской (49%) и Черкасской (42%) областях. Киев возглавляет рейтинг по стоимости аренды: за однокомнатную квартиру нужно отдать 27 тыс. грн., это на 4% больше по сравнению с маем.

🔑 Продажа недвижимости — одна из наиболее ответственных финансовых операций, которая требует не только документального оформления, но и тщательной подготовки. В 2026 году украинское законодательство уже в значительной степени адаптировано к реалиям войны, цифровизации и новым налоговым требованиям.

В новой статье рассказываем, как продать квартиру, дом или землю — юридически правильно и без неприятных сюрпризов:

Смягчение валютных ограничений

Национальный банк с 15 июля 2026 г. разрешит операторам почтовой связи, экспресс-перевозчикам и другим международным транспортным перевозчикам осуществлять переводы иностранной валюты за границу для уплаты таможенных платежей, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с ввозом посылок на территорию Европейского Союза.

Временная защита украинцев в ЕС

В июле Европейская комиссия объявит о самых значительных с 2022 года изменениях в директиву о временной защите беженцев из Украины. Временную защиту смогут получить только граждане Украины, у которых есть свидетельство, что подтверждает их освобождение от мобилизации.

В то же время в Чехии изменились правила оформления загранпаспортов для украинцев. Так, для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет при оформлении паспорта через дипломатические учреждения обязательна проверка данных в реестре «Оберег». Кроме того, необходимо иметь электронный военно-учетный документ из приложения «Резерв+», сформированный не ранее чем за 72 часа до визита.

Верификация в ПриватБанке

ПриватБанк разрабатывает решение , которое позволит провести верификацию и подтверждение операций без использования телефонного номера, а только при наличии доступа в Интернет.

«Мы постепенно переходим на цифровые сервисы, работающие без SIM-карты или покрытия мобильных операторов — для доступа к банку достаточно любого подключения к сети (например, через Starlink или Wi-Fi)» , — утверждают в 🗨️, — утверждают в ПриватБанке

К слову, в Украине обновили правила верификации терминалов Starlink для граждан, физических лиц-предпринимателей и бизнеса. В частности, изменили требования к подтверждению данных. По ссылке рассказываем, что именно изменилось.

НБУ стабилизировал гривну

Аналитики ICU в своем еженедельном отчете отмечают , что на прошлой неделе Национальный банк допускал лишь незначительные колебания курса гривны, который преимущественно оставался чуть выше отметки 44,5 грн за доллар. Текущий курс гривны к доллару США остается комфортным для регулятора.

🗨️ «Национальный банк может эпизодически еще больше снизить стоимость доллара США в течение лета, чтобы снизить девальвационные ожидания и приблизить потребность в интервенциях к комфортному для себя уровню. Все же в среднесрочной перспективе ослабление курса гривны — это единственный рациональный для НБУ сценарий» , — говорят аналитики ICU.

Чистая покупка валюты населением в июне 2026 года выросла в 2,1 раза по сравнению с предыдущим месяцем и составила 482 млн долларов в эквиваленте.

Банкноты номиналом 5 000 грн

НБУ с 4 сентября вводит в обращение новую банкноту номиналом в 2000 гривен. Регулятор объяснил , рассматривался ли вариант введения банкноты номиналом 5 000 грн, и почему предпочли 2 000 грн.

Там отметили, что, рассматривая вопрос введения банкнот более высоких номиналов, прежде всего Национальный банк принимает во внимание экономические факторы и модели, которые используют центральные банки. Оптимальным наивысшим номиналом для страны является 2 000 гривен.

Тарифы на проезд в Киеве

В Киеве частные перевозчики предупредили о возможном повышении стоимости проезда в маршрутках до 25 грн с 15 июля. Объявление о новых тарифах появилось в отдельных маршрутных такси столицы. В то же время, официального подтверждения от городских властей относительно массового повышения тарифов нет.

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