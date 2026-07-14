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Минцифры пообещало помощь прифронтовым интернет-провайдерам

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Дедлайн подачи заявок – 31 июля 2026 года.
Дедлайн подачи заявок – 31 июля 2026 года.
Министерство цифровой трансформации объявило о сборе заявок на техническую поддержку для местных интернет-провайдеров. Это поможет телеком-компаниям из прифронтовых и приграничных территорий построить новые сети, отремонтировать поврежденные линии и обеспечить украинцам стабильную связь.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
Речь идет об общинах Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей. В общей сложности поддержку получат до 20 провайдеров.

Что получат компании

Провайдерам передадут базовое оборудование для бесперебойной работы оптических сетей. Пакет содержит оптический кабель, материалы и комплектующие для строительства и ремонта линий, оборудования для обслуживания инфраструктуры, а также специализированные инструменты для монтажных и аварийно-восстановительных работ.

Кто может принять участие в программе

Присоединиться к инициативе могут местные интернет-провайдеры, которые:
  • работают в прифронтовых или пограничных общинах;
  • обеспечивают интернетом население, бизнес и объекты критической инфраструктуры;
  • требуют дополнительного оборудования, чтобы сети работали стабильно.

Как будет проходить отбор

При отборе специалисты будут детально анализировать, сколько общин, абонентов и объектов критической инфраструктуры охватывает сеть. Важным критерием станет использование современных технологий PON (GPON, XGS-PON и т. п.) и наличие технического ресурса для быстрого настройки полученного оборудования.

Как подать заявку

Представителям бизнеса необходимо заполнить онлайн-форму по ссылке.
Дедлайн подачи заявок — 31 июля 2026 года.
После регистрации команда проверит анкеты. Провайдеры, успешно прошедшие отбор, получат необходимую технику.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что украинцы смогут проверять на карте в приложении Дія есть ли рядом энергонезависимая сеть xPON. Это может помочь спланировать работу или учебный процесс при обесточивании.
По материалам:
Finance.ua
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