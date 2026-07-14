Минцифры пообещало помощь прифронтовым интернет-провайдерам Сегодня 18:30

Дедлайн подачи заявок – 31 июля 2026 года.

Министерство цифровой трансформации объявило о сборе заявок на техническую поддержку для местных интернет-провайдеров. Это поможет телеком-компаниям из прифронтовых и приграничных территорий построить новые сети, отремонтировать поврежденные линии и обеспечить украинцам стабильную связь.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Речь идет об общинах Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей. В общей сложности поддержку получат до 20 провайдеров.

Что получат компании

Провайдерам передадут базовое оборудование для бесперебойной работы оптических сетей. Пакет содержит оптический кабель, материалы и комплектующие для строительства и ремонта линий, оборудования для обслуживания инфраструктуры, а также специализированные инструменты для монтажных и аварийно-восстановительных работ.

Кто может принять участие в программе

Присоединиться к инициативе могут местные интернет-провайдеры, которые:

работают в прифронтовых или пограничных общинах;

обеспечивают интернетом население, бизнес и объекты критической инфраструктуры;

требуют дополнительного оборудования, чтобы сети работали стабильно.

Как будет проходить отбор

При отборе специалисты будут детально анализировать, сколько общин, абонентов и объектов критической инфраструктуры охватывает сеть. Важным критерием станет использование современных технологий PON (GPON, XGS-PON и т. п. ) и наличие технического ресурса для быстрого настройки полученного оборудования.

Как подать заявку

Представителям бизнеса необходимо заполнить онлайн-форму по ссылке.

Дедлайн подачи заявок — 31 июля 2026 года.

После регистрации команда проверит анкеты. Провайдеры, успешно прошедшие отбор, получат необходимую технику.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что украинцы смогут проверять на карте в приложении Дія есть ли рядом энергонезависимая сеть xPON. Это может помочь спланировать работу или учебный процесс при обесточивании.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.