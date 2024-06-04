День финансов: отсрочка от мобилизации, закон о статусе английского языка, Матрица реформ — Finance.ua

День финансов: отсрочка от мобилизации, закон о статусе английского языка, Матрица реформ Сегодня 17:45

Вторник, 4 июня. Что предусматривает Матрица реформ и почему повышение тарифа на электроэнергию не означает, что отключений не будет.

Законопроект об экономическом бронировании. В Верховной Раде В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект № 11 308 об экономическом бронировании. Бронировать предлагают граждан военнообязанного возраста и состояния, которые официально трудоустроены или занимаются предпринимательской деятельностью и уплачивают за месяц в бюджет налогов не меньше размера установленной на текущий месяц в стране минимальной заработной платы.

должен вернуться домой для обновления своих военно-учетных данных в ТЦК. В свою очередь в Минобороны объяснили , кто из военнообязанных украинцев, которые сейчас за границей,для обновления своих военно-учетных данных в ТЦК.

Отсрочка от мобилизации. Кабмин Кабмин продлил еще на два месяца сроки действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленной решениями Министерства экономики.

Работа в ІТ. В мае В мае резко возросло количество предложений для специалистов без опыта работы, а среднее количество откликов на вакансию в мае снизилось. Больше всего вакансий за месяц было традиционно в маркетинге — уже 570. Продолжает увеличиваться также количество miltech-вакансий и откликов на них.

средняя заработная плата в Украине выросла на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В абсолютном размере она достигла уровня 18 903 грн. Однако, как Напомним, что, по данным Госстата, в первом кварталев Украине выросла на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В абсолютном размере она достигла уровня 18 903 грн. Однако, как отметил народный депутат Даниил Гетманцев, хотя и результаты выглядят довольно прилично, к ним нужно относиться весьма сдержанно.

новую профессию. Кроме того, около 40−50% ветеранов по возвращении с фронта планируют осваивать

Закон о статусе английского языка. Верховная Рада Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 9432 о применении английского языка в Украине. Закон закрепляет статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Также документ определяет категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским.

еАкциз. Украина Украина планирует запустить электронную систему акцизного налогообложения в 2026 году для борьбы с теневым рынком алкоголя и табака, который в 2022 году привел к убыткам в размере более 27 миллиардов гривен из-за неуплаты налогов.

Акцизы на горючее в Украине будут увеличиваться в несколько этапов — начнут уже 1 июля, а окончание этого процесса планируется 1 января 2028 года. А с 1 января 2025 года на 23% повысят акциз на сигареты. Далее будут прибавлять 5% каждый год. Какие же цены нас ждут, расскажем в новой статье:

Матрица реформ. Кабмин Кабмин официально утвердил Матрицу реформ и порядок мониторинга выполнения предоставленных Украине международными партнерами рекомендаций и условий. Итого на 2024 год предусмотрено сделать более 200 реформ.

Выключение света vs. повышение тарифов. Глава Госэнергонадзора Руслан Слободян Глава Госэнергонадзора Руслан Слободян заявил , что повышение тарифа на электроэнергию не может гарантировать, что не будет почасовых графиков. Украинская энергетика получила повреждения вследствие массированных ударов рф и требует средств на ремонт энергообъектов.

ремонтную кампанию и восстановление государственной генерации. Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук также добавила , что средства, которые получат энергетики за счет повышения тарифа на электроэнергию для населения, будут направлены на

у государства есть деньги на субсидии для всех семей, нуждающихся в помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг. В Минсоцполитики успокоили украинцев, что при повышении тарифовдля всех семей, нуждающихся в помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг.

следует готовиться к отключениям по 7−8 часов. В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозирует , что жителям Киева

Данные о компаниях. По По данным Опендатабот, более 278 тыс. регистрационных изменений внес бизнес с начала полномасштабного вторжения. Из них почти 80% пришлось на 2023 год. 41% всех изменений касалось директоров компаний. В 39% случаев речь шла об изменении адреса регистрации бизнеса.

Приложения для автоматизации бизнеса становятся неотъемлемой частью стратегии, помогая организациям управлять взаимоотношениями клиентов, оптимизировать рабочие процессы и повышать производительность. Когда ручные процессы начинают занимать столько времени, что это уже оказывает непосредственное влияние на общую прибыльность предприятия — тогда самое время вводить программные решения. О таких мы расскажем в новой статье:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.