День финансов: отсрочка от мобилизации, закон о статусе английского языка, Матрица реформ — Finance.ua

День финансов: отсрочка от мобилизации, закон о статусе английского языка, Матрица реформ
Вторник, 4 июня. Что предусматривает Матрица реформ и почему повышение тарифа на электроэнергию не означает, что отключений не будет.
Законопроект об экономическом бронировании. В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект № 11 308 об экономическом бронировании. Бронировать предлагают граждан военнообязанного возраста и состояния, которые официально трудоустроены или занимаются предпринимательской деятельностью и уплачивают за месяц в бюджет налогов не меньше размера установленной на текущий месяц в стране минимальной заработной платы.
В свою очередь в Минобороны объяснили, кто из военнообязанных украинцев, которые сейчас за границей, должен вернуться домой для обновления своих военно-учетных данных в ТЦК.
Отсрочка от мобилизации. Кабмин продлил еще на два месяца сроки действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленной решениями Министерства экономики.
Работа в ІТ. В мае резко возросло количество предложений для специалистов без опыта работы, а среднее количество откликов на вакансию в мае снизилось. Больше всего вакансий за месяц было традиционно в маркетинге — уже 570. Продолжает увеличиваться также количество miltech-вакансий и откликов на них.
Напомним, что, по данным Госстата, в первом квартале средняя заработная плата в Украине выросла на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В абсолютном размере она достигла уровня 18 903 грн. Однако, как отметил народный депутат Даниил Гетманцев, хотя и результаты выглядят довольно прилично, к ним нужно относиться весьма сдержанно.
Кроме того, около 40−50% ветеранов по возвращении с фронта планируют осваивать новую профессию.
Закон о статусе английского языка. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 9432 о применении английского языка в Украине. Закон закрепляет статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Также документ определяет категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским.
еАкциз. Украина планирует запустить электронную систему акцизного налогообложения в 2026 году для борьбы с теневым рынком алкоголя и табака, который в 2022 году привел к убыткам в размере более 27 миллиардов гривен из-за неуплаты налогов.
Акцизы на горючее в Украине будут увеличиваться в несколько этапов — начнут уже 1 июля, а окончание этого процесса планируется 1 января 2028 года. А с 1 января 2025 года на 23% повысят акциз на сигареты. Далее будут прибавлять 5% каждый год. Какие же цены нас ждут, расскажем в новой статье:
Увеличение акцизов на топливо и табак: какие цены нас ждут 👛
Матрица реформ. Кабмин официально утвердил Матрицу реформ и порядок мониторинга выполнения предоставленных Украине международными партнерами рекомендаций и условий. Итого на 2024 год предусмотрено сделать более 200 реформ.
Выключение света vs. повышение тарифов. Глава Госэнергонадзора Руслан Слободян заявил, что повышение тарифа на электроэнергию не может гарантировать, что не будет почасовых графиков. Украинская энергетика получила повреждения вследствие массированных ударов рф и требует средств на ремонт энергообъектов.
Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук также добавила, что средства, которые получат энергетики за счет повышения тарифа на электроэнергию для населения, будут направлены на ремонтную кампанию и восстановление государственной генерации.
В Минсоцполитики успокоили украинцев, что при повышении тарифов у государства есть деньги на субсидии для всех семей, нуждающихся в помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг.
В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозирует, что жителям Киева следует готовиться к отключениям по 7−8 часов.
Данные о компаниях. По данным Опендатабот, более 278 тыс. регистрационных изменений внес бизнес с начала полномасштабного вторжения. Из них почти 80% пришлось на 2023 год. 41% всех изменений касалось директоров компаний. В 39% случаев речь шла об изменении адреса регистрации бизнеса.
Приложения для автоматизации бизнеса становятся неотъемлемой частью стратегии, помогая организациям управлять взаимоотношениями клиентов, оптимизировать рабочие процессы и повышать производительность. Когда ручные процессы начинают занимать столько времени, что это уже оказывает непосредственное влияние на общую прибыльность предприятия — тогда самое время вводить программные решения. О таких мы расскажем в новой статье:
5 полезных приложений для автоматизации вашего бизнеса 🧑💻
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