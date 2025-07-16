Малые и средние предприятия станут главными генераторами новых рабочих мест в 2025 году — Finance.ua
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Малые и средние предприятия станут главными генераторами новых рабочих мест в 2025 году

Казна и Политика
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Малые и средние предприятия станут главными генераторами новых рабочих мест в 2025 году
Малые и средние предприятия станут главными генераторами новых рабочих мест в 2025 году
Именно малые и средние предприятия станут главными генераторами новых рабочих мест в 2025 году, что дополнительно будет давить на крупные предприятия в их возможностях обеспечить заполнение вакансий.
Об этом говорится в исследовании рынка труда в 2024−25 годах.
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Данный вывод подтверждается полученными данными о распределении общего объема запланированного найма работников. Согласно результатам опроса, в общем объеме планируемого найма на вновь созданные рабочие места на малых и средних предприятиях приходится 85% или 5,4% от общего объема заявленного найма в 2025 году.
Структура запланированного найма в 2025 году по видам экономической деятельности свидетельствует о наличии кадрового дефицита в большинстве секторов без создания новых рабочих мест, что свидетельствует о необходимости активного поиска работников для уже существующих вакансий. Это подтверждает, что рост спроса на рабочую силу является следствием нехватки кадров, а не стремительного экономического развития.
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Особенно это заметно в сферах водоснабжения, поставок электроэнергии, добывающей промышленности, образования и транспорта, где более 90% найма направлено на закрытие имеющихся вакансий.
Наибольшая доля новых рабочих мест отмечается в гостинично-ресторанном бизнесе, строительстве и сельском хозяйстве, что, очевидно, связано с фактором сезонности, что важно для этих секторов.

Вызовы рынка труда

В целом структура планируемого найма в 2025 году подтверждает, что основным вызовом рынка труда является нехватка квалифицированных специалистов, а не стремительный экономический рост. Увеличение количества вакансий в большинстве сфер объясняется трудностями в их заполнении, что свидетельствует о необходимости эффективных механизмов подготовки кадров и привлечения работников к дефицитным профессиям.
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По материалам:
Finance.ua
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