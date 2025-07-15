Более 52% имеющихся вакансий приходится на крупные предприятия — исследование Сегодня 13:03 — Личные финансы

Более 52% имеющихся вакансий приходится на крупные предприятия — исследование

Военное положение в Украине существенно изменило рынок труда, вызвав миграцию населения, мобилизацию, разрушение предприятий и изменение экономических приоритетов.

Общий уровень занятости снизился, а экономическое восстановление замедлилось. ВВП в 2024 г. вырос на 4%, однако экономические ожидания остаются нестабильными.

Об этом говорится в исследовании рынка труда за 2024−25 годы.

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Больше всего пострадали промышленность, транспорт и строительство, сектор информационных технологий, торговля демонстрируют относительную устойчивость.

Сектор энергетики также остается стабильным, не мешая потерям. Рынок труда очень остро ощущает на себе вызовы войны, во время восстановления экономики спрос на рабочую силу постоянно рос, а предложение, наоборот, сокращалось.

Структура занятости

Основная часть работников относится к возрастной группе 25−60 лет (80,5%). Молодежь до 25 лет составляет всего 6,4%, что свидетельствует о сложностях с привлечением молодых кадров.

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Больше всего старших работников сосредоточено в сфере водоснабжения, образования и медицины, что создает риски кадрового дефицита в будущем.

Вакансии

Распределение общего объема имеющихся вакансий в Украине свидетельствует, что более половины (52,6%) имеющихся вакансий приходится на крупные предприятия. Такая ситуация может свидетельствовать не только об имеющихся потребностях работников, но также указывает на сложность заполнения рабочих мест.

Как правило, крупные предприятия имеют более сложные производственные процессы, требуют более квалифицированных работников или рабочей силы, которую трудно найти на рынке труда.

Заметная часть открытых вакансий отмечается на средних и малых предприятиях, что составляет 46% их общего количества. Очевидно, малые и средние предприятия также сталкиваются с проблемами заполнения вакансий, однако в целом тяжелая экономическая ситуация менее негативно влияет на малый и средний бизнес, что смягчает дефицит работников.

3,5% предприятий перешли к большей по размеру группе предприятий из-за роста числа работников. В частности, более 2% микропредприятий выросли до уровня малых, а 1% малых выросли до уровня средних. Также отмечаются частные случаи открытия новых крупных предприятий.

Выводы

Очевидно, что крупные предприятия играют стабилизирующую роль в занятости, поскольку обеспечивают значительную долю прироста численности работников, а их вклад в общее сокращение штатной численности меньше, чем в сегменте малого и среднего бизнеса.

Такая ситуация может свидетельствовать об относительной устойчивости крупных компаний к экономическим трудностям и изменениям на рынке труда.

В отличие от крупных предприятий, малый и средний бизнес демонстрирует большую динамику, но в то же время и уязвимость к кризисным явлениям.

В целом соразмерные объемы сокращения и роста численности работников на предприятиях являются признаком постепенной реструктуризации экономики, где малые и средние предприятия вынуждены быстро адаптироваться к изменениям или сворачивать деятельность, в то время как крупные предприятия концентрируют кадровые ресурсы и продолжают расширять штат, что объясняется переходом экономики на военные рельсы.

Это может свидетельствовать как о перераспределении рабочей силы в сторону более стабильных структур, так и об усилении корпоративной концентрации рынка труда.

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