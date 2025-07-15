В Украине более 10 млн пенсионеров: как изменились суммы выплат за год — Finance.ua

В Украине более 10 млн пенсионеров: как изменились суммы выплат за год Сегодня 15:09 — Личные финансы

В Украине более 10 млн пенсионеров: как изменились суммы выплат за год

По состоянию на 1 июля 2025 года в Украине насчитывается 10,3 миллиона пенсионеров, среди которых 2,8 миллиона работающих.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

Средний размер пенсии в Украине составляет 6410,17 грн, а среди работающих пенсионеров — 6974,61 грн.

Большинство пенсий в Украине назначено по возрасту — 72,82%. Кроме того:

14,9% - по инвалидности,

6,63% - в случае потери кормильца,

5,09% - за выслугу лет,

0,52% - социальные пенсии,

0,04% - пожизненное содержание судей.

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Размеры пенсий

По сравнению с прошлым годом наблюдаются положительные сдвиги в размерах пенсий.

В частности:

доля пенсионеров, получающих до 3000 грн, уменьшилась с 26,14% до 3,7%;

в то же время возросла доля получающих от 3 001 до 4 000 тыс. грн — с 17,32% до 31,95%. Именно такой размер выплат имеет большинство украинских пенсионеров;

показатель получающих от 5 001 до 10 000 грн тоже возрос — с 25,47% до 29,05%;

пенсии свыше 10 000 грн теперь получают 14,81% пенсионеров (в прошлом году было 12,48%).

Напомним, по информации Пенсионного фонда, наибольшую пенсию в Украине получает судья — 390 тысяч гривен в месяц. У работников прокуратуры есть пенсии 219 тысяч и 119 тысяч гривен. Подробнее о тех, кто получает самые высокие пенсионные выплаты, рассказали здесь

Также отметим, что ныне Правительство приняло постановление, согласно которому остатки средств на пенсионных счетах ВПЛ, которые приобрели этот статус до начала полномасштабной войны, будут храниться не на их счетах в Ощадбанке, а в Пенсионном фонде.

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