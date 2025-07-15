ТОП-5 худших стран в мире, куда не стоит переезжать (инфографика) — Finance.ua

ТОП-5 худших стран в мире, куда не стоит переезжать (инфографика) Сегодня 14:00 — Личные финансы

ТОП-5 худших стран в мире, куда не стоит переезжать (инфографика)

Некоторые страны предлагают высокое качество жизни. Там стабильные правительства, доступные товары, большое количество возможностей трудоустройства. Также есть социальные программы и эффективные системы здравоохранения и образования.

Но есть страны с политической нестабильностью, инфляцией, высоким уровнем безработицы, низким здравоохранением и образованием, а также ограниченными социальными программами.

Так что эксперты Economictimes назвали ТОП-6 стран, куда не стоит переезжать. Поскольку эти страны имеют гораздо более сложные условия жизни.

Согласно Индексу развития человеческого потенциала Организации Объединенных Наций, вот самые худшие страны мира:

Мозамбик

Жизнь в Мозамбике может быть довольно сложной из-за экономической нестабильности, высокого уровня бедности и ограниченных возможностей трудоустройства.

Система здравоохранения часто неадекватная, с высоким уровнем заболеваний, таких как малярия и ВИЧ/СПИД, а во многих районах отсутствуют базовые медицинские учреждения.

Проблемы с образованием остаются, включая низкий уровень зачисления в школу и недостаточное финансирование, что влияет на качество школьного образования

Сьерра-Леоне

Жизнь в Сьерра-Леоне создает значительные трудности из-за таких постоянных проблем, как политическая нестабильность, высокий уровень безработицы и распространенная бедность.

Система здравоохранения имеет недостаточные ресурсы, что затрудняет доступ к качественной медицинской помощи, особенно в сельской местности. Образование сталкивается с препятствиями, включая ограниченное количество оборудования и высокий отсев, что влияет на общий уровень грамотности.

Кроме того, проблемы с инфраструктурой, такие как плохое состояние дорог и ненадежные поставки электроэнергии, препятствуют повседневной жизни и экономической деятельности.

Буркина-Фасо

Жизнь в Буркина-Фасо характеризуется несколькими вызовами, возникающими преимущественно из-за политической нестабильности и проблем безопасности.

Страна столкнулась с ростом насилия со стороны экстремистских групп, что привело к массовому страху и перемещению населения.

Экономические возможности ограничены, наблюдается высокий уровень безработицы и зависимость от натурального сельского хозяйства, уязвимого к изменению климата и засухе.

Йемен

Жизнь в Йемене вызывает серьезные трудности, в значительной степени из-за продолжающейся гражданской войны и гуманитарного кризиса. Конфликт привел к широкомасштабному разрушению инфраструктуры, что невероятно осложнило доступ к основным услугам, таким как здравоохранение, чистая вода и образование.

Экономика находится в руинах, с высоким уровнем безработицы и безумной инфляцией, что приводит к отсутствию продовольственной безопасности для миллионов людей.

Бурунди

Жизнь в Бурунди может быть достаточно сложной из-за сочетания политической нестабильности, экономических трудностей и ограниченного доступа к основным услугам.

Страна сталкивается с постоянными проблемами управления и этнической напряженностью, что привело к гражданским волнениям и отсутствию безопасности.

Также в ТОП-10 таких стран вошли Мали, Чад, Нигер, Центральноафриканская Республика и Южный Судан.

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