ТОП-5 худших стран в мире, куда не стоит переезжать (инфографика) — Finance.ua
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ТОП-5 худших стран в мире, куда не стоит переезжать (инфографика)

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ТОП-5 худших стран в мире, куда не стоит переезжать (инфографика)
ТОП-5 худших стран в мире, куда не стоит переезжать (инфографика)
Некоторые страны предлагают высокое качество жизни. Там стабильные правительства, доступные товары, большое количество возможностей трудоустройства. Также есть социальные программы и эффективные системы здравоохранения и образования.
Но есть страны с политической нестабильностью, инфляцией, высоким уровнем безработицы, низким здравоохранением и образованием, а также ограниченными социальными программами.
Так что эксперты Economictimes назвали ТОП-6 стран, куда не стоит переезжать. Поскольку эти страны имеют гораздо более сложные условия жизни.
Согласно Индексу развития человеческого потенциала Организации Объединенных Наций, вот самые худшие страны мира:
ТОП-5 худших стран в мире, куда не стоит переезжать (инфографика)

Мозамбик

Жизнь в Мозамбике может быть довольно сложной из-за экономической нестабильности, высокого уровня бедности и ограниченных возможностей трудоустройства.
Система здравоохранения часто неадекватная, с высоким уровнем заболеваний, таких как малярия и ВИЧ/СПИД, а во многих районах отсутствуют базовые медицинские учреждения.
Проблемы с образованием остаются, включая низкий уровень зачисления в школу и недостаточное финансирование, что влияет на качество школьного образования

Сьерра-Леоне

Жизнь в Сьерра-Леоне создает значительные трудности из-за таких постоянных проблем, как политическая нестабильность, высокий уровень безработицы и распространенная бедность.
Система здравоохранения имеет недостаточные ресурсы, что затрудняет доступ к качественной медицинской помощи, особенно в сельской местности. Образование сталкивается с препятствиями, включая ограниченное количество оборудования и высокий отсев, что влияет на общий уровень грамотности.
Кроме того, проблемы с инфраструктурой, такие как плохое состояние дорог и ненадежные поставки электроэнергии, препятствуют повседневной жизни и экономической деятельности.

Буркина-Фасо

Жизнь в Буркина-Фасо характеризуется несколькими вызовами, возникающими преимущественно из-за политической нестабильности и проблем безопасности.
Страна столкнулась с ростом насилия со стороны экстремистских групп, что привело к массовому страху и перемещению населения.
Экономические возможности ограничены, наблюдается высокий уровень безработицы и зависимость от натурального сельского хозяйства, уязвимого к изменению климата и засухе.

Йемен

Жизнь в Йемене вызывает серьезные трудности, в значительной степени из-за продолжающейся гражданской войны и гуманитарного кризиса. Конфликт привел к широкомасштабному разрушению инфраструктуры, что невероятно осложнило доступ к основным услугам, таким как здравоохранение, чистая вода и образование.
Экономика находится в руинах, с высоким уровнем безработицы и безумной инфляцией, что приводит к отсутствию продовольственной безопасности для миллионов людей.

Бурунди

Жизнь в Бурунди может быть достаточно сложной из-за сочетания политической нестабильности, экономических трудностей и ограниченного доступа к основным услугам.
Страна сталкивается с постоянными проблемами управления и этнической напряженностью, что привело к гражданским волнениям и отсутствию безопасности.
Также в ТОП-10 таких стран вошли Мали, Чад, Нигер, Центральноафриканская Республика и Южный Судан.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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