Дефицит рабочей силы в россии заставляет предприятия нанимать подростков и пенсионеров — СМИ Сегодня 20:20

Дефицит рабочей силы в россии заставляет предприятия нанимать подростков и пенсионеров — СМИ

Катастрофический дефицит рабочей силы в россии заставил предприятия нанимать подростков и пенсионеров для заполнения рабочих мест из-за усугубления демографического кризиса.

Об этом пишет в своей аналитике издание Эxpres s.

Поскольку война с Украиной продолжается, это отправило многих трудоспособных людей на передовую.

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Количество объявлений о работе, в которых спрашивают «молодых кандидатов» в возрасте от 14 лет, выросло на 119% в первом квартале прошлого года, сообщает российское издание Nakanune.

Спрос на работников от 16 до 18 лет также удвоился. Количество вакансий для работников от 55 лет выросло на 65% в секторах культуры и образования, а также на 12% в сфере услуг.

«путин прилагает все усилия для увеличения занятости на фоне демографического кризиса, позволяя 14-летним лицам устраиваться на работу и повышая пенсионный возраст. Российские мужчины теперь могут выходить на пенсию в 65 лет (ранее было 60), а женщины — в 63 года (ранее было 55)», — пишет издание.

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Постоянный дефицит рабочей силы в россии привел к росту заработной платы и увеличению инфляции, которая в начале этого года достигла 9,9% на фоне западных экономических санкций.

Это произошло после того, как министр труда Антон Котяков предупредил о поразительных масштабах демографического кризиса в россии, поскольку уровень рождаемости резко падает, а для военных усилий нужны люди трудоспособного возраста.

Ранее писали , что россияне стали хуже выплачивать долги по кредитным картам: по состоянию на 31 мая за 8,3 млн кредиток платежи были просрочены более чем на 90 дней и больше.

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