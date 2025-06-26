Россияне перестали возвращать долги по кредитным картам — Finance.ua
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Россияне перестали возвращать долги по кредитным картам

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Россияне стали хуже выплачивать долги по кредитным картам: по состоянию на 31 мая по 8,3 млн кредиток платежи были просрочены более чем на 90 дней и больше.
Об этом пишет российский Forbes, ссылаясь на данные «Скорринг бюро».
Согласно опубликованным данным, совокупная задолженность по таким картам составила 575,9 млрд рублей.
В общей сложности кредиток с разным сроком просрочки у банков теперь более 12% в общей выдаче, а долги по ним достигли 11,3%. Это следствие кредитного бума, когда банки раздавали россиянам дорогие кредитки, а также всеобщий рост долговой нагрузки россиян, напоминают эксперты.
По их мнению, пик просрочек еще впереди: закредитованные ищут возможность перекредитования, но многие каналы для них уже закрыты регулированием Центрального Банка.
«То, что россияне стремительно выходят на просрочку по кредиткам, отмечают и другие бюро кредитных историй. Например, Объединенное кредитное бюро (ОКБ) оценивало количество банковских клиентов, которые не платили по картам более 30 дней, на начало 2025 года в 2,35 млн человек и отмечало ухудшение платежной дисциплины владельцев карт», — говорится в публикации.
По материалам:
Економічна Правда
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