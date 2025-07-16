ТОП-3 доступных смартфона с лучшей автономностью — Finance.ua

ТОП-3 доступных смартфона с лучшей автономностью Сегодня 23:08 — Фондовый рынок

ТОП-3 доступных смартфона с лучшей автономностью

Эксперты Android Authority проанализировали рынок и выбрали три бюджетных модели 2025 года, впечатляющие своей автономностью.

Google Pixel 9a

Король бюджетного сегмента, доказывающий, что доступная цена не означает компромиссов.

Аккумулятор: 5100 мАч — хватает на целый день даже при интенсивном использовании: от игр до стриминга.

ИИ-функции: Встроенная технология Gemini делает смартфон умным помощником — от редактирования фото до голосовых команд.

Камера: Качественная камера с поддержкой ИИ для ярких и детализированных снимков.

Обновление: Семь лет поддержки Android — редкость для бюджеток!

Минус — зарядка не самая быстрая, нужно около 1,5 часов для полного восстановления. Но для тех, кто ценит стабильность и разумные функции, Pixel 9a — идеальный выбор.

CMF Phone 1

CMF Phone 1 от британского бренда Nothing — это пример того, как стиль и производительность сочетаются в доступном гаджете. Чем впечатляет?

Батарея: 5000 мАч — это до 10 часов веб-серфинга или Zoom-звонков и целых 18 часов просмотра 4K-видео.

Зарядка: Быстрая зарядка на 33 Вт — полный заряд за час, что редко встречается в бюджетном сегменте.

Камера: 50 Мп основной модуль с портретным сенсором — идеально для съемок при дневном свете.

Дизайн: Уникальный индустриальный стиль с болтами и экокожей.

Этот смартфон — для тех, кто хочет не только долгую автономность, но и выделяющийся из толпы гаджет. Он отлично справляется с повседневными задачами, от мессенджеров до съемки видео.

Motorola Razr Ultra (2025)

Motorola Razr Ultra (2025) ломает стереотипы о том, что складные смартфоны уступают по автономности. Эта модель — настоящий прорыв в мире «раскладушек». Что предлагает?

Аккумулятор: 4700 мАч — выдерживает насыщенный день с играми, веб-серфингом и звонками.

Зарядка: Быстрая зарядка 68 Вт — менее часа до 100%.

Экран: 7-дюймовый складной дисплей и 4-дюймовый внешний экран для удобного использования.

Производительность: Чип Snapdragon 8 Elite — мощность на уровне флагманов.

Razr Ultra идеально подойдет тем, кто хочет компактное, но мощное устройство с крутым дизайном. Это не просто телефон, а гаджет, привлекающий внимание и выдерживающий активный ритм жизни.

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