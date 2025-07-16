ТОП-3 доступных смартфона с лучшей автономностью — Finance.ua
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ТОП-3 доступных смартфона с лучшей автономностью

Фондовый рынок
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ТОП-3 доступных смартфона с лучшей автономностью
ТОП-3 доступных смартфона с лучшей автономностью
Эксперты Android Authority проанализировали рынок и выбрали три бюджетных модели 2025 года, впечатляющие своей автономностью.

Google Pixel 9a

Король бюджетного сегмента, доказывающий, что доступная цена не означает компромиссов.
  • Аккумулятор: 5100 мАч — хватает на целый день даже при интенсивном использовании: от игр до стриминга.
  • ИИ-функции: Встроенная технология Gemini делает смартфон умным помощником — от редактирования фото до голосовых команд.
  • Камера: Качественная камера с поддержкой ИИ для ярких и детализированных снимков.
  • Обновление: Семь лет поддержки Android — редкость для бюджеток!
Минус — зарядка не самая быстрая, нужно около 1,5 часов для полного восстановления. Но для тех, кто ценит стабильность и разумные функции, Pixel 9a — идеальный выбор.

CMF Phone 1

CMF Phone 1 от британского бренда Nothing — это пример того, как стиль и производительность сочетаются в доступном гаджете. Чем впечатляет?
  • Батарея: 5000 мАч — это до 10 часов веб-серфинга или Zoom-звонков и целых 18 часов просмотра 4K-видео.
  • Зарядка: Быстрая зарядка на 33 Вт — полный заряд за час, что редко встречается в бюджетном сегменте.
  • Камера: 50 Мп основной модуль с портретным сенсором — идеально для съемок при дневном свете.
  • Дизайн: Уникальный индустриальный стиль с болтами и экокожей.
Этот смартфон — для тех, кто хочет не только долгую автономность, но и выделяющийся из толпы гаджет. Он отлично справляется с повседневными задачами, от мессенджеров до съемки видео.

Motorola Razr Ultra (2025)

Motorola Razr Ultra (2025) ломает стереотипы о том, что складные смартфоны уступают по автономности. Эта модель — настоящий прорыв в мире «раскладушек». Что предлагает?
  • Аккумулятор: 4700 мАч — выдерживает насыщенный день с играми, веб-серфингом и звонками.
  • Зарядка: Быстрая зарядка 68 Вт — менее часа до 100%.
  • Экран: 7-дюймовый складной дисплей и 4-дюймовый внешний экран для удобного использования.
  • Производительность: Чип Snapdragon 8 Elite — мощность на уровне флагманов.
Razr Ultra идеально подойдет тем, кто хочет компактное, но мощное устройство с крутым дизайном. Это не просто телефон, а гаджет, привлекающий внимание и выдерживающий активный ритм жизни.
По материалам:
Finance.ua
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