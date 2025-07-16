Казахстан решил отказаться от услуг россии по строительству электростанций — Finance.ua

Казахстан решил отказаться от услуг россии по строительству электростанций Сегодня 22:17

Казахстан начал самостоятельно реализовывать проект строительства теплоэлектроцентралей в трех городах страны, отказавшись от помощи россии.

Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, передает The Moscow Times.

Сначала о строительстве объектов, которое оценивалось в $2,7 млрд, Казахстан договорился с россией.

«Пока мы не получили точной информации о предоставлении гарантированного удешевленного финансирования с российской стороны, поэтому в Кокшетау мы уже начали самостоятельно строить, не обращаясь ни к кому», — сказал Бектенов.

Он добавил, что по двум другим ТЭЦ — в Семее и Усть-Каменогорске мощностью по 360 МВт (в Кокшетау — 240 МВт) — Казахстан пока ждет ответа от российской стороны.

«Если в ближайшее время ответа не будет, тоже будем рассматривать варианты самостоятельной реализации этих проектов», — заявил Бектенов, отметив, что долгого ожидания власти себе позволить не могут, поскольку «нужны и тепло, и электроэнергия».

Договоренность о строительстве ТЭЦ на территории Казахстана была заключена в ноябре 2023 года во время визита президента рф владимира путина в страну.

Согласно договору, финансирование проекта, оцениваемого в $2,7 млрд, обеспечивают российские банки. Они должны предоставить кредиты сроком на 15 лет.

Економічна Правда По материалам:

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