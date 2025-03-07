День финансов: остановка поставок вооружения Украине, план защиты неба, рейтинг банков — Finance.ua
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День финансов: остановка поставок вооружения Украине, план защиты неба, рейтинг банков

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В пятницу, 7 марта, Finance.ua подробно рассмотрел, почему остановка поставок вооружения Украине не выгодна американским вооруженным компаниям. Об этом говорится в статье:

👉Почему американцам не выгодно останавливать поставки вооружения в Украину

США готовы ввести «агрессивные санкции» против россии. Вашингтон решительно применит санкции против российской энергетики, если это будет способствовать прекращению огня в Украине. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.
  • Трамп приостановил на месяц действие импортных пошлин для Канады.
  • В Европе предложили план защиты неба над Украиной «Небесный щит» отдельно от НАТО.
НБУ дал оценку уровня инфляции и назвал причины роста цен. В январе потребительская инфляция в Украине ускорилась до 12,9% г/г, незначительно превысив траекторию январского прогноза НБУ. По оценкам НБУ, рост инфляции продолжался и в феврале.
  • Также НБУ предоставил рекомендации банкам, как выявлять фиктивные документы клиентов.
В каких банках украинцы хранят свои сбережения. В Украине на 1 февраля 2025 года работал 61 банк, в которых физические лица держали 1 трлн 218,2 млрд гривен. За месяц сумма выросла на 1,7 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Условия изменения главной валюты с доллара на евро. Национальный банк рассматривает возможность изменения основной курсообразующей валюты с доллара на евро. Однако до решения еще далеко. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.
  • Также НБУ удовлетворен действиями Минфина на рынке ОВГЗ и ожидает дальнейшей поддержки монетарной трансмиссии.
Кстати, если вы ищете кредитную карту, за которую не нужно платить, портал Finance.ua облегчил вам выбор и составил рейтинг бесплатных кредиток. Мы изучили все карты, которые выпускаются украинскими банками, отобрали те, которыми можно пользоваться бесплатно, и сравнили их по 11 критериям.

Рейтинг бесплатных кредитных карт 💳

Перечень военнообязанных, которые могут выезжать за границу. Кабинет Министров Украины обновил правила пересечения государственной границы для граждан во время военного положения. В частности, было предоставлено право на выезд за границу определенным категориям военнообязанных.
  • Кстати, первые молодые добровольцы по программе Контракт 18−24 уже получили выплаты.
Рынок труда в начале 2025 года. Количество вакансий и резюме продолжает расти по сравнению с предыдущим годом. Однако дефицит рабочей силы остается одной из главных проблем, которые сдерживают развитие бизнеса и приводят к дальнейшему увеличению уровня заработных плат. Кроме того, наблюдается рост числа мигрантов и более активная адаптация за рубежом.
  • В то же время, каждый третий украинский бизнес возглавляют женщины.
  • Украинцы помогли установить рекорд: Польша и Чехия с самой низкой безработицей в ЕС.
  • Работники каких профессий имеют право на бесплатное жилье в Польше.
Сколько денег нужно на индексацию пенсий. На плановую индексацию пенсий украинцам с 1 марта предусмотрено 57,5 ​​млрд гривен. Никаких задержек не ожидается. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.
Кабмин разрешил подавать заявки в Международный реестр ущерба еще по шести категориям. В частности, речь идет о таких категориях: «Повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества», «Потеря доступа и контроля за недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях», «Серьезные телесные повреждения», «Принудительный труд».
По материалам:
Finance.ua
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