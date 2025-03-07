В каких банках украинцы хранят свои сбережения: рейтинг — Finance.ua

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В каких банках украинцы хранят свои сбережения: рейтинг

Кредит&Депозит
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В каких банках украинцы хранят свои сбережения: рейтинг
В каких банках украинцы хранят свои сбережения: рейтинг
В Украине на 1 февраля 2025 года работал 61 банк, в которых физические лица держали 1 трлн 218,2 млрд гривен. За месяц сумма выросла на 1,7 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
По данным НБУ, больше всего денег населения в государственных ПриватБанке — 440,8 млрд гривен и Ощадбанке — 211,9 млрд гривен
На третьем частный Универсал Банк — 82,2 млрд гривен.
Далее следуют банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 69,1 млрд гривен, частный ПУМБ — 54,5 млрд гривен, банк иностранной банковской группы УкрСиббанк — 47,7 млрд гривен.
В каких банках украинцы хранят свои сбережения: рейтинг
Напомним, по данным Фонда гарантирования физлиц, из общей суммы вкладов физических лиц:
  • вклады в национальной валюте составили 883,6 млрд грн (-15,9 млрд грн за январь 2025 года);
  • вклады в иностранной валюте — 494,7 млрд грн (+2,0 млрд грн за январь 2025 года).
В целом с января 2024 года по январь 2025 года депозиты выросли на 377,83 млрд грн. Большую часть вкладов принес бизнес (201,83 млрд грн), рост вкладов населения за год составил 164,97 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк Украины в марте принял решение повысить процентную ставку до 15,5%. В НБУ ожидают, что это может привести к увеличению депозитных ставок банков.
  • Повышение учетной ставки и ставок по депозитным сертификатам, равно как и отсутствие изменений или снижение нормативов резервирования, будет означать, что банкиры будут склоняться к повышению ставок по вкладам.
По материалам:
РБК-Україна
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