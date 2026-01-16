0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День финансов: онлайн-постановка на воинский учет, условия новой программы МВФ, ситуация в энергетике

36
В пятницу, 16 января, стало известно, что разрешат украинцам в комендантский час и какие условия для утверждения новой программы МВФ для Украины.
Условия утверждения новой программы МВФ
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) может утвердить новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования EFF для Украины в феврале. В то же время, ключевым условием для этого остается выполнение Киевом согласованных предварительных действий (prior actions).
  • Стало известно, сколько времени может дать Украине МВФ на принятие изменений в НДС.
Великобритания выделяет еще 20 миллионов фунтов
Великобритания предоставит дополнительно 20 миллионов фунтов стерлингов (26,8 млн долларов) на поддержку энергетической инфраструктуры Украины.
  • Ранее был назначен руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике. А какая ситуация в столице со светом, теплом и транспортом читайте здесь.
🏠 Кстати, «Интергал-Буд» — один из самых заметных застройщиков Украины. Компания заявляет, что с 2003 г. реализовала более 100 жилых и коммерческих объектов, а общая площадь сданного жилья превышает миллионы квадратных метров. Рассказываем, на что следует обратить внимание каждому, кто планирует купить жилье или просто интересуется рынком недвижимости.
👉Застройщики без прикрас: что стоит знать о «Интергал-Буд» перед покупкой жилья
Самые популярные профессии в Украине в 2025 году
Наиболее критический дефицит кадров наблюдается среди водителей. В сфере торговли продуктами наблюдается профицит — на 10 мест претендует 11 кандидатов.
ІТ-ФЛП в Украине стало меньше
В 2025 году общее количество физических лиц-предпринимателей в сфере ІТ уменьшилось более чем на 13 тысяч. В течение года айтишники чаще закрывали ФЛП, чем регистрировали новые. Подробно — здесь читайте.
Онлайн-постановка на воинский учет
Минобороны Украины продолжает тестирование процесса онлайн -постановку на воинский учет. Новый сервис доступен через приложение Резерв+, которое расширило функционал на новые возрастные группы. Как сообщили в Минобороны, к участию приглашаются мужчины 18−24 лет, которые еще не состоят на воинском учете. Чтобы стать участником теста, нужно заполнить онлайн-форму.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаВоенный учет
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems