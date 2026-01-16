День финансов: онлайн-постановка на воинский учет, условия новой программы МВФ, ситуация в энергетике
В пятницу, 16 января, стало известно, что разрешат украинцам в комендантский час и какие условия для утверждения новой программы МВФ для Украины.
Условия утверждения новой программы МВФ
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) может утвердить новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования EFF для Украины в феврале. В то же время, ключевым условием для этого остается выполнение Киевом согласованных предварительных действий (prior actions).
- Стало известно, сколько времени может дать Украине МВФ на принятие изменений в НДС.
Великобритания выделяет еще 20 миллионов фунтов
Великобритания предоставит дополнительно 20 миллионов фунтов стерлингов (26,8 млн долларов) на поддержку энергетической инфраструктуры Украины.
- Ранее был назначен руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике. А какая ситуация в столице со светом, теплом и транспортом читайте здесь.
- В то же время в Украине не осталось электростанций, которые не подвергались ударам рф. При этом Президент сказал, сколько гигаватт электроэнергии не хватает Украине.
- «Киевтеплоэнерго» выделило 50 млн грн на премии для работников.
🏠 Кстати, «Интергал-Буд» — один из самых заметных застройщиков Украины. Компания заявляет, что с 2003 г. реализовала более 100 жилых и коммерческих объектов, а общая площадь сданного жилья превышает миллионы квадратных метров. Рассказываем, на что следует обратить внимание каждому, кто планирует купить жилье или просто интересуется рынком недвижимости.
Самые популярные профессии в Украине в 2025 году
Наиболее критический дефицит кадров наблюдается среди водителей. В сфере торговли продуктами наблюдается профицит — на 10 мест претендует 11 кандидатов.
- В то же время, Гетманцев назвал реальный уровень средней зарплаты в Украине.
- Работодатели массово открывают вакансии для людей с инвалидностью и пенсионеров.
ІТ-ФЛП в Украине стало меньше
В 2025 году общее количество физических лиц-предпринимателей в сфере ІТ уменьшилось более чем на 13 тысяч. В течение года айтишники чаще закрывали ФЛП, чем регистрировали новые. Подробно — здесь читайте.
Онлайн-постановка на воинский учет
Минобороны Украины продолжает тестирование процесса онлайн -постановку на воинский учет. Новый сервис доступен через приложение Резерв+, которое расширило функционал на новые возрастные группы. Как сообщили в Минобороны, к участию приглашаются мужчины 18−24 лет, которые еще не состоят на воинском учете. Чтобы стать участником теста, нужно заполнить онлайн-форму.
