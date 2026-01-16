День финансов: онлайн-постановка на воинский учет, условия новой программы МВФ, ситуация в энергетике Сегодня 17:40

В пятницу, 16 января, стало известно, что разрешат украинцам в комендантский час и какие условия для утверждения новой программы МВФ для Украины.

Условия утверждения новой программы МВФ

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) может утвердить новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования EFF для Украины в феврале. В то же время, ключевым условием для этого остается выполнение Киевом согласованных предварительных действий (prior actions).

Стало известно, сколько времени может дать Украине МВФ на принятие изменений в НДС.

Великобритания выделяет еще 20 миллионов фунтов

Великобритания предоставит дополнительно 20 миллионов фунтов стерлингов (26,8 млн долларов) на поддержку энергетической инфраструктуры Украины.

Ранее был назначен руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике. А какая ситуация в столице со светом, теплом и транспортом читайте здесь.

В то же время в Украине не осталось электростанций, которые не подвергались ударам рф. При этом Президент сказал, сколько гигаватт электроэнергии не хватает Украине.

«Киевтеплоэнерго» выделило 50 млн грн на премии для работников.

🏠 Кстати, «Интергал-Буд» — один из самых заметных застройщиков Украины. Компания заявляет, что с 2003 г. реализовала более 100 жилых и коммерческих объектов, а общая площадь сданного жилья превышает миллионы квадратных метров. Рассказываем, на что следует обратить внимание каждому, кто планирует купить жилье или просто интересуется рынком недвижимости.

Самые популярные профессии в Украине в 2025 году

Наиболее критический дефицит кадров наблюдается среди водителей. В сфере торговли продуктами наблюдается профицит — на 10 мест претендует 11 кандидатов.

В то же время, Гетманцев назвал реальный уровень средней зарплаты в Украине.

Работодатели массово открывают вакансии для людей с инвалидностью и пенсионеров.

ІТ-ФЛП в Украине стало меньше

В 2025 году общее количество физических лиц-предпринимателей в сфере ІТ уменьшилось более чем на 13 тысяч. В течение года айтишники чаще закрывали ФЛП, чем регистрировали новые. Подробно — здесь читайте.

Онлайн-постановка на воинский учет

Минобороны Украины продолжает тестирование процесса онлайн -постановку на воинский учет. Новый сервис доступен через приложение Резерв+, которое расширило функционал на новые возрастные группы. Как сообщили в Минобороны, к участию приглашаются мужчины 18−24 лет, которые еще не состоят на воинском учете. Чтобы стать участником теста, нужно заполнить онлайн-форму

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.