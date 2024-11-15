День финансов: обновленные критерии для бронирования, дата начала выплаты «тысячи Зеленского», инвестиции самых богатых людей — Finance.ua

День финансов: обновленные критерии для бронирования, дата начала выплаты «тысячи Зеленского», инвестиции самых богатых людей Сегодня 17:45

Пятница, 15 ноября. Украинок будут готовить к трудоустройству на нетипичных для женщин должностях, а для ветеранов будут введены особые условия ведения бизнеса.

Критерии бронирования. Кабинет Министров обновил критерии бронирования военнообязанных и критерии для получения предприятиями статуса критичности. Новый порядок Кабинет Министров обновил критерии бронирования военнообязанных и критерии для получения предприятиями статуса критичности. Новый порядок будет действовать с 1 декабря.

Дата начала выплаты «тысячи Зеленского». Правительство Правительство приняло решение с 1 декабря запустить программу зимней «єПідтримки». Каждый украинец сможет получить тысячу гривен для оплаты украинских услуг и товаров.

Экспериментальный проект. Кабмин Кабмин утвердил экспериментальный проект организации профессионального обучения женщин для трудоустройства в сферах, где они были традиционно недостаточно представлены. Его будут реализовывать в течение двух лет. Среди «нетипичных для женщин должностей»: станочник, электрогазосварщик, тракторист.

Выплаты военным на Курщине. Кабмин Кабмин утвердил выплаты военнослужащим, участвующим в боевых действиях на вражеской территории. Отныне украинские военные, выполняющие боевые задания в Курской области, будут получать такие же доплаты, как на передовой на территории Украины.

Реформа общественного страхования. Правительство Правительство поддержало проект закона, предусматривающий в течение 2025 года реформирование системы социального страхования. Реформа не предусматривает уменьшения выплат или социальных гарантий. Напротив, увеличит поддержку тех, кто не может работать и самостоятельно себя обеспечивать. Для таких лиц выплаты возрастут.

Еврокомиссия одобрила Украине 4,1 млрд евро. Европейская Комиссия Европейская Комиссия дала положительную оценку индикаторам, которые Украина выполнила в рамках Плана Украины для Ukraine Facility, предусмотренных для ІІІ квартала 2024 года. Украина выполнила все девять индикаторов, предусмотренных планом.

Кроме того, Украина ожидает получить более 1 млрд долларов от МВФ в конце декабря.

Со своей стороны, США планируют почти еженедельно отправлять Украине партии вооружения, чтобы успеть использовать остаток $7,1 млрд до завершения каденции действующего президента Джо Байдена.

Особые условия для предпринимателей — ветеранов. В Украине В Украине будут введены особые условия для работы предпринимателей — ветеранов. Речь идет о ряде преференций, позволяющих им проще запускать и вести собственные бизнесы. Ключевым будет внедрение налоговых механизмов стимулирования ветеранского предпринимательства.

Как свидетельствуют данные опроса Work.ua, у 46% опрошенных компаний уже есть ветераны в своих командах. 58% компаний заявили, что они готовы отдавать предпочтение ветеранам при приеме на работу на все вакансии, если кандидат имеет равные профессиональные качества с другими претендентами.

Долларизация средств. Как Как свидетельствуют данные НБУ, объемы гривневых средств физических лиц в банках за квартал выросли. Уровень долларизации средств клиентов повысился на 0.5 п. п. кв/кв, до 33.1%, в первую очередь из-за девальвации гривны. В то же время доля гривневых срочных средств физлиц за квартал снизилась на 0.3 п. п. — до 34.3%.

Будущее криптовалют. Эксперты в ходе состоявшейся в рамках конференции «Жить на проценты» дискуссии Эксперты в ходе состоявшейся в рамках конференции «Жить на проценты» дискуссии высказали мнение , что в криптовалюту можно и стоит вкладываться, но делать это небольшими суммами, однако постоянно.

Кстати, Илон Маск является одним из самых ярых поклонников криптовалюты, которую создали как шутку — Dogecoin. Сколько миллиардер инвестировал в цифровую монету, неизвестно. Также он инвестирует в две самые популярные криптовалюты мира Ethereum и Bitcoin. Но лучше всего, по его мнению, покупать дома или акции успешных компаний. Во что инвестируют другие самые богатые люди мира: Безос, Цукерберг, Эллисон и Арно — рассказываем в новой статье:

Открытие неба Украины для авиаперелетов. Государственная авиационная служба Украины в комментарии Reuters Государственная авиационная служба Украины в комментарии Reuters отметила , что рассматривает возможность поэтапного и частичного открытия воздушного пространства для гражданской авиации «при оценке рисков и их снижении до приемлемого уровня и внедрении дополнительных мер безопасности». Однако никаких конкретных сроков не было названо.

Отметим, что Госдепартамент США изменил рекомендации для американских граждан по поводу путешествий в Украину, снизив уровень риска с четвертого (не путешествовать) до третьего уровня (обсудите свое путешествие) сразу для девяти украинских областей.

Задолженность по зарплате. На сайте ФПУ На сайте ФПУ обнародовали для обсуждения проект закона, обязывающий работодателей информировать о задолженности по зарплате, если она превышает 30 дней. Цель — сузить круг подающих отчетность субъектов и обеспечить более оперативное реагирование на нарушение трудовых прав.

Finance.ua подготовил актуальную подборку вакансий для соискателей в финансовом секторе (МФО) в ноябре 2024 года.

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев также заявил , что Украина заинтересована в возвращении выехавших из страны людей. Он добавил, что сегодня все конкурируют за рабочую силу, интеллект, технологии, ноу-хау, и только люди могут это дать.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.