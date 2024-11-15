День финансов: обновленные критерии для бронирования, дата начала выплаты «тысячи Зеленского», инвестиции самых богатых людей — Finance.ua

День финансов: обновленные критерии для бронирования, дата начала выплаты «тысячи Зеленского», инвестиции самых богатых людей
Пятница, 15 ноября. Украинок будут готовить к трудоустройству на нетипичных для женщин должностях, а для ветеранов будут введены особые условия ведения бизнеса.
Критерии бронирования. Кабинет Министров обновил критерии бронирования военнообязанных и критерии для получения предприятиями статуса критичности. Новый порядок будет действовать с 1 декабря.
Дата начала выплаты «тысячи Зеленского». Правительство приняло решение с 1 декабря запустить программу зимней «єПідтримки». Каждый украинец сможет получить тысячу гривен для оплаты украинских услуг и товаров.
Экспериментальный проект. Кабмин утвердил экспериментальный проект организации профессионального обучения женщин для трудоустройства в сферах, где они были традиционно недостаточно представлены. Его будут реализовывать в течение двух лет. Среди «нетипичных для женщин должностей»: станочник, электрогазосварщик, тракторист.
Выплаты военным на Курщине. Кабмин утвердил выплаты военнослужащим, участвующим в боевых действиях на вражеской территории. Отныне украинские военные, выполняющие боевые задания в Курской области, будут получать такие же доплаты, как на передовой на территории Украины.
Реформа общественного страхования. Правительство поддержало проект закона, предусматривающий в течение 2025 года реформирование системы социального страхования. Реформа не предусматривает уменьшения выплат или социальных гарантий. Напротив, увеличит поддержку тех, кто не может работать и самостоятельно себя обеспечивать. Для таких лиц выплаты возрастут.
Еврокомиссия одобрила Украине 4,1 млрд евро. Европейская Комиссия дала положительную оценку индикаторам, которые Украина выполнила в рамках Плана Украины для Ukraine Facility, предусмотренных для ІІІ квартала 2024 года. Украина выполнила все девять индикаторов, предусмотренных планом.
Кроме того, Украина ожидает получить более 1 млрд долларов от МВФ в конце декабря.
Со своей стороны, США планируют почти еженедельно отправлять Украине партии вооружения, чтобы успеть использовать остаток $7,1 млрд до завершения каденции действующего президента Джо Байдена.
Особые условия для предпринимателей — ветеранов. В Украине будут введены особые условия для работы предпринимателей — ветеранов. Речь идет о ряде преференций, позволяющих им проще запускать и вести собственные бизнесы. Ключевым будет внедрение налоговых механизмов стимулирования ветеранского предпринимательства.
Как свидетельствуют данные опроса Work.ua, у 46% опрошенных компаний уже есть ветераны в своих командах. 58% компаний заявили, что они готовы отдавать предпочтение ветеранам при приеме на работу на все вакансии, если кандидат имеет равные профессиональные качества с другими претендентами.
Долларизация средств. Как свидетельствуют данные НБУ, объемы гривневых средств физических лиц в банках за квартал выросли. Уровень долларизации средств клиентов повысился на 0.5 п. п. кв/кв, до 33.1%, в первую очередь из-за девальвации гривны. В то же время доля гривневых срочных средств физлиц за квартал снизилась на 0.3 п. п. — до 34.3%.
Будущее криптовалют. Эксперты в ходе состоявшейся в рамках конференции «Жить на проценты» дискуссии высказали мнение, что в криптовалюту можно и стоит вкладываться, но делать это небольшими суммами, однако постоянно.
Кстати, Илон Маск является одним из самых ярых поклонников криптовалюты, которую создали как шутку — Dogecoin. Сколько миллиардер инвестировал в цифровую монету, неизвестно. Также он инвестирует в две самые популярные криптовалюты мира Ethereum и Bitcoin. Но лучше всего, по его мнению, покупать дома или акции успешных компаний. Во что инвестируют другие самые богатые люди мира: Безос, Цукерберг, Эллисон и Арно — рассказываем в новой статье:
Во что инвестируют 5 самых богатых людей мира
Открытие неба Украины для авиаперелетов. Государственная авиационная служба Украины в комментарии Reuters отметила, что рассматривает возможность поэтапного и частичного открытия воздушного пространства для гражданской авиации «при оценке рисков и их снижении до приемлемого уровня и внедрении дополнительных мер безопасности». Однако никаких конкретных сроков не было названо.
Отметим, что Госдепартамент США изменил рекомендации для американских граждан по поводу путешествий в Украину, снизив уровень риска с четвертого (не путешествовать) до третьего уровня (обсудите свое путешествие) сразу для девяти украинских областей.
Задолженность по зарплате. На сайте ФПУ обнародовали для обсуждения проект закона, обязывающий работодателей информировать о задолженности по зарплате, если она превышает 30 дней. Цель — сузить круг подающих отчетность субъектов и обеспечить более оперативное реагирование на нарушение трудовых прав.
Finance.ua подготовил актуальную подборку вакансий для соискателей в финансовом секторе (МФО) в ноябре 2024 года.
Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев также заявил, что Украина заинтересована в возвращении выехавших из страны людей. Он добавил, что сегодня все конкурируют за рабочую силу, интеллект, технологии, ноу-хау, и только люди могут это дать.
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