98% роботодавців готові надавати перевагу ветеранам при наймі: які посади пропонують (інфографіка) — Finance.ua

98% роботодавців готові надавати перевагу ветеранам при наймі: які посади пропонують (інфографіка)
Work.ua провело опитування серед 529 компаній різних галузей та розмірів. 46% опитаних компаній уже мають ветеранів у своїх командах. Найбільший відсоток, де працюють ветерани, показують середній та великий бізнес в таких галузях, як-от будівництво, транспорт, охорона здоров’я.
Найбільше було компаній, які представляють оптову торгівлю, дистрибуцію, імпорт, експорт (55 компаній), роздрібну торгівлю (53 компанії), будівництво та архітектуру (51 компанія), але загалом у дослідженні взяли участь представники усіх галузей.
Про це йдеться у дослідженні Work.ua, яке було проведене серед українських роботодавців.
Великі компанії більш схильні працевлаштовувати ветеранів. Так, наприклад, серед ІТ-компаній з чисельністю понад 1 000 працівників три компанії мають працевлаштованих ветеранів, тоді як в секторі менш як 10 працівників жодна ІТ-компанія не має ветеранів.
Переваги ветеранів як працівників
Ветерани сприймаються як дисципліновані, відповідальні, стресостійкі та лідерські особистості. Вони мають навички, які можуть бути корисними як на робітничих, так і на керівних посадах.
Ці якості важливі в роботі, де необхідна здатність працювати в стресових ситуаціях, швидко ухвалювати рішення та ефективно управляти командою. Ба більше, ветерани часто мають високу мотивацію та відданість роботі, що робить їх дуже цінними членами будь-якої команди.
58% компаній заявили, що вони готові надавати ветеранам перевагу при прийомі на роботу на усі вакансії, якщо кандидат має рівні професійні якості з іншими претендентами. Ще 40% роботодавців готові робити це на вибрані посади. Відсоток компаній, які не готові надавати перевагу ветеранам, є вищим серед компаній, які не мають працевлаштованих ветеранів.
Категорії посад
Найбільше компаній готові надавати перевагу ветеранам на робітничі посади — 45% зазначили, що вони готові надавати перевагу ветеранам на роботу, де потрібно працювати фізично.
Також 38% компаній надаватимуть перевагу на всі категорії вакансій. Інші категорії включають інтелектуальні посади (35%), адміністративні посади (26%), керівні посади (19%), сервісні посади (19%) та креативні посади (16%).
Виклики та бар’єри
43% компаній заявили, що не бачать жодних бар’єрів у процесі надання переваги ветеранам при наймі. Проте інші роботодавці вказали на низку викликів, серед яких найпоширенішими є:
- Втрата кваліфікації під час війни (24%): частина ветеранів може мати проблеми з відновленням професійних навичок, що потребує додаткового навчання чи адаптації.
- Недостатність кваліфікації (24%): хоча ветерани мають практичний досвід, іноді їхні навички не відповідають вимогам конкретних вакансій.
- Адаптація до корпоративної культури (20%): для ветеранів, які звикли до специфічних умов служби, може бути складно адаптуватися до цивільного робочого середовища.
Довідка Finance.ua:
- Раніше ми писали, що в Україні запускають новий напрям по роботі з ветеранами. Карʼєрні консультанти надаватимуть ветеранам підтримку на шляху до працевлаштування та в пошуку «професійного покликання» після служби.
- В межах кар’єрного консультування ветеранам допомагатимуть скласти резюме з урахуванням навичок з військової служби, підготуватися до співбесіди, створити профіль на LinkedIn, підібрати вакансії у роботодавців, які адаптують свої умови праці до потреб ветеранів. Дізнатися більше про карʼєрне консультування та подати заявку на отримання послуги можна за посиланням.
- Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, діючі військовослужбовці можуть безоплатно отримати комплексну стоматологічну допомогу у межах пілотного проєкту НСЗУ у взаємодії з Мінветеранів, МОЗ та МОУ «Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України».
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