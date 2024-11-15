Експериментальний проєкт: Кабмін затвердив перелік професій для працевлаштування жінок — Finance.ua

Експериментальний проєкт: Кабмін затвердив перелік професій для працевлаштування жінок Вчора 16:45 — Особисті фінанси

Експериментальний проєкт: Кабмін затвердив перелік професій для працевлаштування жінок, freepik.com

Кабінет Міністрів затвердив експериментальний проєкт щодо організації професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені. Його реалізовуватимуть протягом двох років.

Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Погоджено пропозицію Міністерства економіки, Державного центру зайнятості стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо організації професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту та перелік професій для професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені», — написав Мельничук.

Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував перелік «нетипових для жінок посад», до роботи на яких готуватимуть українок.

Туди увійшли:

верстатник деревообробних верстатів;

верстатник широкого профілю;

водій автотранспортних засобів (для керування транспортними засобами категорій C1, С, D1, D, С1Е, СЕ, D1E і DE);

водій навантажувача;

водій трамвая;

водій тролейбуса;

електрогазозварник;

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;

електромонтер з ремонту та обслуговування сонячних електроустановок;

майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів;

майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики;

машиніст екскаватора;

машиніст крана (кранівник);

машиніст крана металургійного виробництва;

монтажник систем утеплення будівель:

оператор верстатів з програмним керуванням;

оператор дистанційно керованих апаратів;

оператор котельні;

помічник машиніста електровоза;

помічник машиніста тепловоза;

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів;

слюсар з ремонту рухомого складу;

слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування;

слюсар-ремонтник;

столяр;

столяр будівельний;

тесляр;

токар;

тракторист;

тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва;

фрезерувальник.

В пояснювальній записці до документу зазначається, що через повномасштабне вторгнення в Україні виник дефіцит кадрів, але роботодавці готові залучати жінок на нетипові посади.

Нагадаємо, у Київавтодорі повідомили , що готові приймати жінок на «чоловічі» спеціальності. Повномасштабна війна внесла свої корективи, й сьогодні понад 320 чоловіків — співробітників КК «Київавтодор» — перебувають у лавах ЗСУ. Столичним дорожнім підприємствам вкрай бракує водії спеціальної техніки, механізаторів, асфальтобетонників.

Через мобілізацію чоловіків і складнощі з їх бронюванням, роботодавці все частіше надають перевагу жінкам, що призводить до зростання їхніх зарплат.

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