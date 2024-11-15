Експериментальний проєкт: Кабмін затвердив перелік професій для працевлаштування жінок — Finance.ua

Експериментальний проєкт: Кабмін затвердив перелік професій для працевлаштування жінок
Кабінет Міністрів затвердив експериментальний проєкт щодо організації професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені. Його реалізовуватимуть протягом двох років.
Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Погоджено пропозицію Міністерства економіки, Державного центру зайнятості стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо організації професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту та перелік професій для професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені», — написав Мельничук.
Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував перелік «нетипових для жінок посад», до роботи на яких готуватимуть українок.
Туди увійшли:
- верстатник деревообробних верстатів;
- верстатник широкого профілю;
- водій автотранспортних засобів (для керування транспортними засобами категорій C1, С, D1, D, С1Е, СЕ, D1E і DE);
- водій навантажувача;
- водій трамвая;
- водій тролейбуса;
- електрогазозварник;
- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
- електромонтер з ремонту та обслуговування сонячних електроустановок;
- майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів;
- майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики;
- машиніст екскаватора;
- машиніст крана (кранівник);
- машиніст крана металургійного виробництва;
- монтажник систем утеплення будівель:
- оператор верстатів з програмним керуванням;
- оператор дистанційно керованих апаратів;
- оператор котельні;
- помічник машиніста електровоза;
- помічник машиніста тепловоза;
- слюсар з ремонту колісних транспортних засобів;
- слюсар з ремонту рухомого складу;
- слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування;
- слюсар-ремонтник;
- столяр;
- столяр будівельний;
- тесляр;
- токар;
- тракторист;
- тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва;
- фрезерувальник.
В пояснювальній записці до документу зазначається, що через повномасштабне вторгнення в Україні виник дефіцит кадрів, але роботодавці готові залучати жінок на нетипові посади.
Нагадаємо, у Київавтодорі повідомили, що готові приймати жінок на «чоловічі» спеціальності. Повномасштабна війна внесла свої корективи, й сьогодні понад 320 чоловіків — співробітників КК «Київавтодор» — перебувають у лавах ЗСУ. Столичним дорожнім підприємствам вкрай бракує водії спеціальної техніки, механізаторів, асфальтобетонників.
Через мобілізацію чоловіків і складнощі з їх бронюванням, роботодавці все частіше надають перевагу жінкам, що призводить до зростання їхніх зарплат.
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