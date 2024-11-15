Експериментальний проєкт: Кабмін затвердив перелік професій для працевлаштування жінок — Finance.ua
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Експериментальний проєкт: Кабмін затвердив перелік професій для працевлаштування жінок

Особисті фінанси
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Експериментальний проєкт: Кабмін затвердив перелік професій для працевлаштування жінок
Експериментальний проєкт: Кабмін затвердив перелік професій для працевлаштування жінок, freepik.com
Кабінет Міністрів затвердив експериментальний проєкт щодо організації професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені. Його реалізовуватимуть протягом двох років.
Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Погоджено пропозицію Міністерства економіки, Державного центру зайнятості стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо організації професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту та перелік професій для професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені», — написав Мельничук.
Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував перелік «нетипових для жінок посад», до роботи на яких готуватимуть українок.
Туди увійшли:
  • верстатник деревообробних верстатів;
  • верстатник широкого профілю;
  • водій автотранспортних засобів (для керування транспортними засобами категорій C1, С, D1, D, С1Е, СЕ, D1E і DE);
  • водій навантажувача;
  • водій трамвая;
  • водій тролейбуса;
  • електрогазозварник;
  • електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
  • електромонтер з ремонту та обслуговування сонячних електроустановок;
  • майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів;
  • майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики;
  • машиніст екскаватора;
  • машиніст крана (кранівник);
  • машиніст крана металургійного виробництва;
  • монтажник систем утеплення будівель:
  • оператор верстатів з програмним керуванням;
  • оператор дистанційно керованих апаратів;
  • оператор котельні;
  • помічник машиніста електровоза;
  • помічник машиніста тепловоза;
  • слюсар з ремонту колісних транспортних засобів;
  • слюсар з ремонту рухомого складу;
  • слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування;
  • слюсар-ремонтник;
  • столяр;
  • столяр будівельний;
  • тесляр;
  • токар;
  • тракторист;
  • тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва;
  • фрезерувальник.
В пояснювальній записці до документу зазначається, що через повномасштабне вторгнення в Україні виник дефіцит кадрів, але роботодавці готові залучати жінок на нетипові посади.
Нагадаємо, у Київавтодорі повідомили, що готові приймати жінок на «чоловічі» спеціальності. Повномасштабна війна внесла свої корективи, й сьогодні понад 320 чоловіків — співробітників КК «Київавтодор» — перебувають у лавах ЗСУ. Столичним дорожнім підприємствам вкрай бракує водії спеціальної техніки, механізаторів, асфальтобетонників.
Через мобілізацію чоловіків і складнощі з їх бронюванням, роботодавці все частіше надають перевагу жінкам, що призводить до зростання їхніх зарплат.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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