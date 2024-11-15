Яке майбутнє у криптовалют — думки експертів Вчора 12:30

Що робити, якщо ти лише став на шлях інвестування в криптовалюти? Який вигляд матиме надалі її використання? На ці та інші питання намагалися знайти відповіді експерти під час дискусії, яка відбулася в рамках конференції « Жити на відсотки ».

Перш за все, як відзначив адвокат, член НААУ та учасник робочої групи з розробки профільного закону «Про віртуальні активи» Дмитро Карпіловський, коли ви інвестуєте в крипту — ви тут ніхто, ніякого інсайда немає, ніякого шансу прогнозувати немає, ніяких предикативних факторів немає і ніякого теханалізу немає. Він зазначив, що щодо майбутнього криптовалют «всі навколо переконуватимуть, що все це є, аби ви втратили свої гроші, а інші — заробили».

Блогер, криптоінвестор, авторка книги «Фінансовий геній», засновниця жіночого клубу «Вільна» Олена Набатова дотримується думки, що майбутнє криптовалюти — або в парі з банками, або взагалі без банківської системи на базі крипти, щоб люди отримали безлімітні, швидкі грошові перекази між країнами.

Експерти зліва-направо: Роман Кушнір, Олена Набатова, Дмитро Ніколаєвський, Дмитро Карпіловський та Михайло Пацан

Цікава думка, своєю чергою, прозвучала від засновника консалтингової компанії SPE-Consulting, співзасновника криптоаналітичної платформи Cryptoon — Романа Кушніра. Зокрема, він робить ставку на те, що треба грати за своїми правилами.

«Замість того, аби грати в іншому казино, ми могли б створити свої монети, свої токени, свої активи, які шляхом якісної довіри могли б пропонувати іншим людям.

Тому я бачу майбутнє криптовалюти на перетині грошей і акцій. На перетині активу, який може мати кожен, якщо він буде генерувати цінність для своїх клієнтів, для своїх підписників, для своїх учасників. Максимальна ідея заробляти в майбутній період — не грати в чужу гру, а грати тільки в ту гру, в якій ви можете прописувати правила", — сказав Кушнір.

Окремо експерт сказав, що ви завжди заробите тільки на тому, в чому ви орієнтуєтесь, і ніколи не заробити на тому, на чому ви не орієнтуєтесь. Натомість з цією думкою абсолютно не погодився Карпіловський. За його словами, найбільше якраз втрачають ті, хто в ній (у криптовалюті. — Ред.) розбирається. А заробляють, своєю чергою, якраз інвестори, які не розбираються в суті, але знають, що таке інвестиційна стратегія.

Утім, експерти все ж зійшлися на тому, що важливу роль в інвестуванні відіграє саме практика. Також впливають такі чинники, як: досвід, підхід, аналіз та певні показники, за якими слідкують.

Окрім того, фахівці відзначили, що варто шукати інвесторів-практиків з досвідом, які допоможуть вам в цій темі розібратися. Важливу роль, як сказала Набатова, відіграє й підтримка.

«Щоб стабілізувати свої емоції страху і жадібності, потрібно ще мати підтримку. Усе починається з мети. У що б ви не інвестували, щоб стабілізувати емоції страху і жадібності, майте мету і чітко йдіть до неї, використовуючи додатково знання циклічності ринку і підтримку собі подібних. Шукайте коло таких, як ви. Тоді можна проконсультуватися й отримати взаємну підтримку», — зазначила Набатова.

Так, у криптовалюту, як сказали експерти, можна та варто вкладатися, але робити це невеликими сумами, проте постійно. Утім, як наголосив Карпіловський, навчання криптовалют відбувається взагалі не так, як собі уявляє більшість людей.

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«Ви вивчаєте теорію, ви робите дію, ви бачите результат своєї дії, ви робите висновок, і наступна дія має бути краще. В інвестиціях так це не працює. В інвестиціях результат своєї дії ви дізнаєтеся за три роки. І дуже часто так буває, що правильно ухвалене рішення, дає поганий результат. А невірно ухвалене рішення, дає хороший результат, бо є багато зовнішніх чинників. Щойно ви починаєте думати, що є певні правила, закони та можете ці правила вивчити, за цими законами грати — ви будете втрачати кошти. І тільки, якщо ви до цього будете підходити як до чогось непрогнозованого, лише тоді у вас є шанс на цьому щось заробляти», — вважає інвестор.

У криптовалюті є таке поняття, як індекс страху та жадібності. Утім, не тільки вони є ворогом в інвестуванні.

«Крім жадібності та страху, я б озвучив найбільшого ворога в інвестуванні. Це лінь. Найбільший ворог — це лінь. Тому що ми хочемо почути, як хтось нам порадить, скаже, в що інвестувати.

Важлива практика — 6% дохідності за тисячу вкладених годин. Порахуймо, 6% за кожних тисячу вкладених годин. Тисячі вкладених годин — це приблизно або 3 роки кожного дня по 1 годині, або приблизно один рік кожного дня по 3 години. Більшість не доростає до фінансових результатів, тому що немає стільки часу. Треба зрозуміти, яка в нас стратегія щодо себе, і якщо ми долаємо лінь, то є шанс дістатися спочатку до жадібності та страху. Як наслідок, потім вже є шанс зростати разом з ринком", — зазначив Кушнір.

Роман Кушнір

Цікаво, що з його думкою не погодився Карпіловський, який зробив акцент на тому, що людей від бажання інвестувати відштовхують їхні інфантилізм та безвідповідальність.

«У вас ніколи не буде гарної стратегії, поки ви слухатимете когось. Єдиний спосіб мати стратегію — інвестувати час, а не кошти. Інвестувати в те, аби розібратися з досвідом інших інвесторів», — каже він.

Карпіловський також додав, що точно не варто починати з великої долі криптопортфелю. Це має бути не більше 10%. Наостанок він зазначив, що варто інвестувати коли ти молодий, бо коли ти молодий, в тебе є час відновитися.

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