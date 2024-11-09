Мемкоїни захоплюють крипторинок: експерти очікують подальшого зростання у 2025 році — Finance.ua

Мемкоїни захоплюють крипторинок: експерти очікують подальшого зростання у 2025 році Сьогодні 06:19 — Криптовалюта

У 2024 році криптовалютний ринок захопили мемні токени. У той час як 80−90% звичайних токенів переживають значне спадання, мемні не лише залишаються на плаву, а й показують стабільне зростання. На думку аналітиків, уся річ у тому, що інвестори втомились чекати на новий альтсезон, тому почали звертати увагу на «народні» монети, де спостерігається більше ліквідності.

Відомий трейдер Мурад Махмудов вважає , що домінування мемкоїнів у 2025 році лише посилиться.

Він також додав таблицю з найуспішнішими мемкоїнами жовтня 2024 року.

За словами експерта, жоден альткоїн не досяг таких показників. Тому 2025-й стане успішним роком для мемкоїнів.

Крім того, за даними Binance Research , на фоні збільшення кількості грошей у світі зростає інтерес до ризикових інвестицій. Частина грошей йде у криптовалюти.

Серед них стали популярними мемкоїни, як варіант для тих, хто шукає високодохідні, хоча й ризикові можливості.

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