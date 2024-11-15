Оновлені критерії для бронювання діятимуть з 1 грудня: що змінилося — Finance.ua
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Оновлені критерії для бронювання діятимуть з 1 грудня: що змінилося

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Оновлені критерії для бронювання діятимуть з 1 грудня: що змінилося
Оновлені критерії для бронювання діятимуть з 1 грудня: що змінилося
Уряд завершив аудит і з 1 грудня запроваджує новий порядок бронювання та визначення критичних для економіки підприємств.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«За результатами аудиту було виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути», — повідомив він.

Що нового

  • Новий порядок бронювання та критичності діятиме з 1 грудня. Тепер усі регіональні та галузеві критерії критичності підприємств будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки.
  • Для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом — тепер обов’язкові пункти для бронювання працівників.
«Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат. Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради „тіньової“ домовленості про бронювання», — повідомив Шмигаль.
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  • Крім того, усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через «Дію». Відбуватиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям.
Для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого.
До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося.

Довідка Finance.ua:

  • 9 жовтня президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб, уряд до 15 листопада 2024 року призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.
  • 23 жовтня Кабінет Міністрів змінив порядок визначення критично важливих підприємств, дозволивши перевіряти їх на відповідність встановленим критеріям.
  • На сайті «Дії» призупинили можливість бронювання працівників від мобілізації як мінімум до 15 листопада.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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