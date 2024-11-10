У Мінекономіки повідомили, скільки підприємств зловживають бронюванням працівників — Finance.ua

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У Мінекономіки повідомили, скільки підприємств зловживають бронюванням працівників

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У Мінекономіки повідомили, скільки підприємств зловживають бронюванням працівників
У Мінекономіки повідомили, скільки підприємств зловживають бронюванням працівників
Міністерство економіки розпочало перевірки бронювання працівників на стратегічно важливих підприємствах через різке збільшення кількості заброньованих чоловіків з липня цього року.
Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко у коментарі «Суспільному».

Скільки зафіксовано фактів зловживання бронюванням

За її словами, наразі зловживання становлять не більше 10% від загальної кількості підприємств.
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«Ми розуміли, що у нас є сигнали з боку людей, які працюють в областях, що іноді їм здається, що недобросовісно підприємствам надається статус критичності. Ми почали цей аудит на рівні військово-цивільних адміністрацій, які мають право надавати й визнавати критичність, і на рівні міністерств», — сказала урядовиця.
За її словами, перевірка триває, і наразі лише 12% українських підприємств мають статус «критичних», проте саме вони генерують 67% доходів держбюджету.
«Це говорить про те, що бронювання як система — працює. Ми бачимо, що тут є зловживання, але вони складають не більше 10%. Я думаю, навіть 5−6% із того, що ми зараз бачимо», — пояснила вона.
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Міністерка зазначила, що в першу чергу йде аудит тих підприємств, які подавали та заявляли одні дані по рівню заробітної оплати зі сплаченими податками, а потім різко змінили її, або стрімко наростили штат у тих секторах, де на 100% дозволено бронювання працівників.

Довідка Finance.ua:

  • уряд розглядає можливість зміни процедури бронювання працівників. Одна із ініціатив — запровадження пріоритетного критерію по заробітній платі;
  • президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб. Тому уряд до 15 листопада 2024 року призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств;
  • Кабінет Міністрів ухвалив протокольне рішення щодо часткового відновлення процедури бронювання військовозобов’язаних працівників.

Бронювання працівників: як це працює зараз та скільки чоловіків вже отримали відстрочку

За матеріалами:
suspilne.media
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