У Мінекономіки повідомили, скільки підприємств зловживають бронюванням працівників — Finance.ua

У Мінекономіки повідомили, скільки підприємств зловживають бронюванням працівників
Міністерство економіки розпочало перевірки бронювання працівників на стратегічно важливих підприємствах через різке збільшення кількості заброньованих чоловіків з липня цього року.
Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко у коментарі «Суспільному».
Скільки зафіксовано фактів зловживання бронюванням
За її словами, наразі зловживання становлять не більше 10% від загальної кількості підприємств.
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«Ми розуміли, що у нас є сигнали з боку людей, які працюють в областях, що іноді їм здається, що недобросовісно підприємствам надається статус критичності. Ми почали цей аудит на рівні військово-цивільних адміністрацій, які мають право надавати й визнавати критичність, і на рівні міністерств», — сказала урядовиця.
За її словами, перевірка триває, і наразі лише 12% українських підприємств мають статус «критичних», проте саме вони генерують 67% доходів держбюджету.
«Це говорить про те, що бронювання як система — працює. Ми бачимо, що тут є зловживання, але вони складають не більше 10%. Я думаю, навіть 5−6% із того, що ми зараз бачимо», — пояснила вона.
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Міністерка зазначила, що в першу чергу йде аудит тих підприємств, які подавали та заявляли одні дані по рівню заробітної оплати зі сплаченими податками, а потім різко змінили її, або стрімко наростили штат у тих секторах, де на 100% дозволено бронювання працівників.
Довідка Finance.ua:
- уряд розглядає можливість зміни процедури бронювання працівників. Одна із ініціатив — запровадження пріоритетного критерію по заробітній платі;
- президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб. Тому уряд до 15 листопада 2024 року призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств;
- Кабінет Міністрів ухвалив протокольне рішення щодо часткового відновлення процедури бронювання військовозобов’язаних працівників.
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