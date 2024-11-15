Уряд схвалив виплати військовим, які беруть участь в операції на Курщині — Finance.ua

Уряд схвалив виплати військовим, які беруть участь в операції на Курщині Вчора 16:10 — Особисті фінанси

Уряд схвалив виплати військовим, які беруть участь в операції на Курщині

Кабінет Міністрів на засіданні 15 листопада затвердив виплати для військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на ворожій території.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відтепер українські військові, які виконують бойові завдання в Курській області рф, отримуватимуть такі ж доплати, як на передовій на території України.

Це означає, що військовослужбовці — учасники Курської операції, а також поліцейські та представники ДСНС, зможуть отримати 100 тисяч грн щомісячної доплати пропорційно до часу участі та ще 70 000 грн за кожні 30 днів виконання завдань.

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Право отримання цих коштів зберігається під час проходження стаціонарного лікування чи відпустки після тяжкого поранення.

Також передбачено, що у разі загибелі осіб, які виконували військовий обов’язок на території держави-агресора, членам сім’ї виплачуватиметься одноразова грошова допомога у розмірі 15 млн гривень", — додав Мельничук.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російське командування зібрало 50 тисяч солдатів, зокрема військових із Північної Кореї, для контрнаступу в Курській області. За даними ЗМІ, лідер росії володимир путін наказав повернути Курську область до інавгурації Дональда Трампа.

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