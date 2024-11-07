Гроші за невикористану відпустку — як їх отримати військовому Сьогодні 11:36 — Особисті фінанси

Гроші за невикористану відпустку — як їх отримати військовому

Для військовослужбовців передбачене грошове забезпечення на оздоровлення під час відпустки. У випадку ж, якщо військовий не використав право на відпустку, він може отримати компенсацію після наказу командира частини.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Військовослужбовці ЗСУ мають право на грошову допомогу для оздоровлення.

Ця допомога виплачується у разі вибуття у відпустку (якщо ця відпустка — повної тривалості) чи у другу частину відпустки.

Як отримати гроші за невикористану відпустку

Якщо ж військовий не використав своє право на щорічну відпустку, він має отримати грошову компенсацію.

Для цього потрібно написати рапорт на ім’я командира військової частини.

Командир же має підписати відповідний наказ, на підставі якого військовослужбовцю і видадуть кошти.

Довідка Finance.ua:

Українським військовослужбовцям держава гарантує мінімальне грошове забезпечення та різноманітні доплати, які перевищують 100 тис. гривень. Відомо, на які базові суми можуть розраховувати бійці у листопаді 2024 року. Питання надання виплат військовим регулює наказ Міністерства оборони № 260.

У листопаді мінімальне щомісячне грошове забезпечення військових залишиться незмінним і становитиме 19,679 тис. грн. Проте розмір може бути й іншим, залежно від обставин.

Як пише видання NV , посилаючись на заступника керівника фінансово-економічної служби однієї з бригад Збройних сил, мінімальне грошове забезпечення для бійців Сухопутних військ на штатній посаді з мінімальним тарифним розрядом складається з:

посадового окладу за першим тарифним розрядом — 2,47 тис. гривень;

окладу за військовим званням — 530 гривень;

надбавки за особливості проходження військової служби 65% — 1,95 тис. гривень;

премії (перший тарифний розряд, вислуга років — менше одного року) — 15,635 тис. гривень;

індексації — нараховується з вересня поточного року (за серпень), становить 130,2 гривні.

Отже, якщо у військового відсутні утримання та стягнення, то загальний розмір мінімальної нарахованої суми за місяць має становити 20,715 тис. гривень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.