Єврокомісія схвалила виділення Україні 4,1 млрд євро — Finance.ua

Єврокомісія схвалила виділення Україні 4,1 млрд євро Вчора 10:02 — Казна та Політика

Єврокомісія схвалила виділення Україні 4,1 млрд євро

Європейська Комісія надала позитивну оцінку індикаторам, які Україна виконала у межах Плану України для Ukraine Facility передбачених для ІІI кварталу 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Україна виконала всі девʼять індикаторів, передбачені Планом України. Реформаційні заходи охоплюють такі сфери, як боротьба з корупцією, бізнес-середовище, ринок праці, регіональна політика, енергетичний ринок та захист довкілля», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що позитивна оцінка Єврокомісії відкриває шлях до спрямування Україні другого регулярного траншу (який надається за умови виконання індикаторів) у розмірі 4 млрд євро. Рішення також має бути ухвалене Радою ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначила відданість влади України впровадженню реформ для відновлення та просування на шляху до ЄС та запевнила у збереженні підтримки України.

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«ЄС є ключовим партнером України, який відіграє важливу роль у пришвидшенні нашої перемоги та зміцненні економічної стійкості країни. Уряд України продовжує відповідально впроваджувати реформаційні заходи та виконувати умови співпраці. В першу чергу це потрібно Україні для зміцнення конкурентоспроможності економіки та повноцінної євроінтеграції. Вдячний ЄС за підтримку нашої країни на цьому шляху», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Довідка Finance.ua:

Ukraine Facility — програма підтримки України від ЄС обсягом €50 млрд — діятиме з 2024 до 2027 року. Програма включатиме три ключові компоненти: пряма підтримка держбюджету (€38,27 млрд, з яких €33 млрд у формі кредитів та €5,3 млрд у формі грантів); спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (€6,97 млрд); технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (€4,8 млрд);

— програма підтримки України від ЄС обсягом €50 млрд — діятиме з 2024 до 2027 року. Програма включатиме три ключові компоненти: пряма підтримка держбюджету (€38,27 млрд, з яких €33 млрд у формі кредитів та €5,3 млрд у формі грантів); спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (€6,97 млрд); технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (€4,8 млрд); загалом до держбюджету вже надійшло 12,1 млрд євро у межах програми Ukraine Facility;

у межах програми Ukraine Facility; наступний транш Україна отримає до кінця 2024 року.

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