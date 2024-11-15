Держдеп змінив рекомендації для американців щодо подорожей в Україну — Finance.ua

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Держдеп змінив рекомендації для американців щодо подорожей в Україну

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Держдеп змінив рекомендації для американців щодо подорожей в Україну
Держдеп змінив рекомендації для американців щодо подорожей в Україну
Держдепартамент США змінив рекомендації для американських громадян щодо подорожей в Україну, знизивши рівень ризику з четвертого (не подорожувати) до третього рівня (обміркуйте свою подорож) одразу для дев’яти українських областей.
Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці Держдепу.
«Деякі регіони можуть мати нижчий рівень ризику через можливості протиповітряної оборони та віддаленість від зон активних бойових дій», — зазначається в рекомендаціях.
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При цьому вказується, що для подорожей до дев’яти областей у західній частині нашої країни встановлений третій рівень. Йдеться про поїздки до Волинської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської, Рівненської, Хмельницької та Житомирської областей.
«Неспровоковане повномасштабне вторгнення росії в Україну триває, і навіть неприфронтові регіони залишаються об’єктами російських ракетних і безпілотних атак. Мандрівники повинні реагувати на повітряні тривоги та шукати відповідного укриття», — зазначається в повідомленні.
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При цьому вказується, що ситуація з безпекою може швидко змінитися, і мандрівники повинні бути готові виїхати негайно без будь-якого попередження.
Посол України в Вашингтоні Оксана Маркарова у дописі на Фейсбук-сторінці назвала це хорошими новинами. Вона зазначила, що це стало результатом наполегливих зусиль Посольства України в США з усіма бізнес-асоціаціями та Держдепом.
«Щиро вдячна американським колегам за таке рішення. Працюємо далі над збільшенням зброї, ППО і над регіональною співпрацею щоби швидше перемогти і збільшити інвестиції та бізнес активність. Це єдиний шлях до самодостатності», — зауважила посол.
За матеріалами:
Укрінформ
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