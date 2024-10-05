Нові тендеції подорожей в 2025 році — дослідження Сьогодні 10:44 — Світ

новому звіті Hilton’s 2025 Trends Report йдетьс про туристичні тенденції в 2025 році. Зі слів Кріса Нассетта, президента і головного виконавчого директора Hilton, мандрівники не просто хочуть вибрати власну пригоду — вони хочуть максимізувати кожну мить свого часу.

Висновки звіту були оприлюднені після масштабного глобального дослідження, в якому взяли участь 13 000 мандрівників із 13 країн.

Основні тенденції

Відпочинок: Майже 7 з 10 мандрівників у всьому світі люблять бути активними під час подорожей, причому 1 з 5 туристів планує пригоди на природі в 2025 році.

Sleep Retreats & Hurkle-Durkling: 1 з 5 мандрівників у всьому світі насолоджується Hurkle-Durkling, шотландською фразою, що означає «валятися в ліжку цілий день» під час відпустки, і більше чверті мандрівників забронюють спа-процедури або оздоровчі процедури, щоб покращити свій стан, сон.

Подорож у часі: 58% мандрівників у всьому світі, які подорожують зі своїми дітьми, повертаються до місць свого дитинства.

Повільні подорожі: 1 з 4 туристів планує досліджувати світ і різні культури в 2025 році, схиляючись до тренду Slow Travel: акт подорожі та занурення в пункт призначення на тривалий час як місцевий житель, щоб повністю відчути культуру.

Високотехнологічні подорожі: 63% мандрівників надають велике значення наявності цифрового ключа від номера, який дозволить їм йти прямо в номер, не зупиняючись біля стійки реєстрації.

Цифрова детоксикація: 24% мандрівників зізнаються, що відключаються від соціальних мереж частіше, ніж раніше, під час відпустки.

Розміщення з домашніми тваринами: 25% мандрівників часто подорожують на відпочинок зі своїми домашніми тваринами.

Frolleagues: сьогодні майже 30% туристів у всьому світі часто подорожують із друзями, які також є колегами, у своїх пригодах на дозвіллі.

Ефект Gen Alpha: 70% респондентів у всьому світі з дітьми обирають напрямки відпочинку на основі вподобань своїх дітей.

Будуть подорожувати за їжею: Майже 1 з 5 мандрівників у всьому світі планує шукати нові ресторани чи кулінарні враження під час своїх подорожей, а 50% усіх мандрівників у всьому світі бронюють столик у ресторані перед польотом.

Soft Travel: більше ніж 1 з 5 мандрівників планують втекти для самопізнання або психічного здоров’я під час подорожі для відпочинку, віддаючи перевагу «м'яким подорожам» або подорожам, які заохочують простоту чи спонтанність.

Сплеск у спорті: з 2019 по 2024 рік доходи Hilton Worldwide Sport Sales зросли втричі, 80% яких припадає на молодіжний або аматорський спорт.

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