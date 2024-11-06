Найкращі дешеві напрямки в Європі для подорожі (хто в лідерах) — Finance.ua

Найкращі дешеві напрямки в Європі для подорожі (хто в лідерах) Сьогодні 20:00 — Світ

Найкращі дешеві напрямки в Європі для подорожі (хто в лідерах)

Подорожі розширюють наші горизонти та зміцнюють нашу впевненість, створюють унікальні враження та нові спогади, які залишаються з нами на довгі роки. Однак із зростанням витрат цілком природно, що ми хочемо заощадити гроші, а не витрачати їх на поїздку.

Про це повідомляє сайт для мандрівників Omio , який навів найкращі дешеві напрямки в Європі, щоб ви могли подорожувати.

Щоб визначити найкращі міста для малобюджетної подорожі, експерти вибрали 100 найпопулярніших туристичних напрямків у Бельгії, Німеччині, Франції, Італії, Нідерландах, Австрії, Швейцарії та Іспанії. Цей вибір базується на наших внутрішніх даних бронювання з 2022 року.

Як визначали місця в рейтингу

Всі міста перевіряли, чи підходять вони для малобюджетної подорожі. Загалом було обрано 12 показників у трьох сферах дослідження: «Діяльність», «Їжа та напої» та «Інфраструктура». Але витрати на проїзд та проживання не враховувалися.

Гранада, Іспанія

Після оцінки 100 міст Європи Гранада на півдні Іспанії стала найкращим місцем бюджетної подорожі.

Андалузьке місто має широкий спектр безкоштовних заходів — 112, якщо бути точним. Це включає в себе найбільшу визначну пам’ятку міста, Альгамбру (хоча потрапити туди нелегко: потрібно «виловлювати» квитки на сайті).

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Класичні оглядові екскурсії в Гранаду коштують близько 6 доларів, порівняно з іншими європейськими містами це вигідно.

Нічне життя Гранади також пропонує можливість заощадити: у 86 барах і нічних клубах пиво коштує трохи більше 2 доларів.

Брюгге, Бельгія

Місто Брюгге однозначно варте того, щоб його відвідали, і воно має багато цікавого, особливо для мандрівників з низьким бюджетом.

З 42 безкоштовними визначними пам’ятками є чим зайнятися недорого, зокрема приєднатися до однієї з недорогих пішохідних екскурсій містом. Брюгге відомий як світова столиця шоколаду, і багато турів присвячені культурі та майстерності бельгійських шоколатьє. Прогулюючись Брюгге, обов’язково скуштуйте праліне.

Венеція, Італія

Хоча в це важко повірити, але у Венеції можна провести дешевий відпочинок. Мандрівникам потрібно лише дотримуватися кількох простих прийомів, щоб перетворити деякі з найдорожчих місць Венеції на малобюджетні гавані.

Перш за все, деякі з найцікавіших місць у Венеції можна відвідати безкоштовно. Серед них 136 визначних пам’яток, таких як площа Сан-Марко та міст Ріальто через Великий канал.

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Також є 22 музеї з безкоштовним входом. Замість того, щоб купувати дорогу бутильовану воду, у Венеції є 186 громадських питних фонтанів. У цих фонтанах ви можете будь-коли безкоштовно наповнити пляшку води, і це також екологічно безпечніше.

Навіть просто прогулюючись увесь день цим містом, можна економно витрачати гроші (є місця, де піца неймовірно смачна і недорога), також в закуточках міста можна знайти недорогі сувеніри (шкіряні речі, маски та інше). Навіть такі дорогі напрямки, як Венеція, все ще можуть бути одними з найдоступніших напрямків для подорожей у Європі.

Довідка Finance.ua:

У Всесвітній туристичній організації назвали ТОП-5 країн, де було найбільше туристів в 2023 році. На першому місці опинилась Франція , як прийняла за 2023 рік 100 млн туристів.

, як прийняла за 2023 рік 100 млн туристів. Друге місце посіла Іспанія -туди прямувало 85 млн людей. США приняли 66 млн людей. А от в Італію приїхало 57 млн туристів. Останнє місце в ТОП-5 посіла Туреччина — 55 млн осіб.

-туди прямувало 85 млн людей. США приняли 66 млн людей. А от в приїхало 57 млн туристів. Останнє місце в ТОП-5 посіла Туреччина — 55 млн осіб. Раніше експерти обрали найкращі країни для емігрантів. Щоб створити цей список, було використано U.S. News & World Report, визнаного лідера світових рейтингів, і Numbeo, найбільшої у світі бази даних вартості життя. Багато країн з вищою якістю життя, як-от Швеція, Сінгапур і Бельгія, також мають високі витрати на життя.

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