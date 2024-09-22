Яка країна найбільше страждає від надмірного туризму — Finance.ua

Яка країна найбільше страждає від надмірного туризму Сьогодні 17:14 — Світ

Яка країна найбільше страждає від надмірного туризму, Фото: visit2austria

Австрія, з населенням понад 9 мільйонів осіб, щороку приймає близько 32 мільйони туристів.

Про це пише The Independent з посиланням на дослідження MoneyTransfers.com.

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Зазначається, що Австрія офіційно визнана найбільш переповненим туристичним напрямком у світі.

Останні статистичні дані показують, що на кожного жителя країни припадає приблизно 3,6 туриста, що майже в чотири рази перевищує кількість приїжджих порівняно з місцевим населенням.

Країна з населенням близько 9 мільйонів приваблює близько 32 мільйонів іноземних туристів щороку.

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Більшість цих туристів приїжджають до столиці країни, Відня. За даними міського туристичного офісу, кількість ночівель у Відні зросла на 31% між 2022 і 2023 роками.

Яке місто Австрії переповнене туристами

У той час як Відень звик обслуговувати величезні рої відвідувачів, інші райони країни стають все більш популярними, однак вони не настільки готові прийняти наплив туристів. Наприклад, мальовниче містечко Гальштат.

Він славиться своїми чарівними альпійськими будиночками, приголомшливими водоспадами та солоними озерами, розташованими на тлі величних засніжених гірських хребтів.

Розташоване на березі мальовничого озера, що розділяє його назву, місто лежить біля підніжжя гірського масиву Дахштайн в Альпах, недалеко від Зальцбурга. Визнане об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, це місце стало магнітом для понад мільйона туристів щороку.

Цей сплеск відвідувачів значною мірою пояснюється тим, що творці популярного фільму «Крижане серце» черпали натхнення в приголомшливому ландшафті цієї місцевості для створення вигаданого королівства Еренделл.

Торік Гальштат зіткнувся зі значними проблемами, намагаючись впоратися з тиском надмірного туризму.

У відповідь на це місто побудувало дерев’яні паркани, щоб закрити вид на озеро, намагаючись зменшити вплив відвідувачів. Однак, це рішення викликало негативну реакцію в соціальних мережах, що призвело до демонтажу парканів.

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Мешканці міста також брали активну участь у мітингах, зокрема у 2023 році, коли заблокували головний автомобільний тунель. Вони демонстрували плакати з різними повідомленнями, щоб висловити своє занепокоєння.

До пандемії у містечко Гальштат, де проживає лише 800 осіб, пішохідний трафік досягав близько 10 тисяч відвідувачів на день.

У відповідь на це мер Олександр Шойц запровадив обмеження на кількість автобусів і автомобілів, яким дозволено в’їжджати на територію міста.

Телеканал 24 За матеріалами:

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