День финансов: новый инструмент monobank, сроки деклараций, выплаты мобилизованным — Finance.ua

День финансов: новый инструмент monobank, сроки деклараций, выплаты мобилизованным Сегодня 17:38

В пятницу, 31 января, Finance.ua рассмотрел подробнее, на какую именно поддержку от государства могут рассчитывать украинцы в этом году.

Сроки, когда подавать декларацию. Кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение прошлого года, стартовала 1 января 2025 года. Об этом сообщила Государственная налоговая служба. До 1 мая года декларацию подают следующие категории — далее Кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение прошлого года, стартовала 1 января 2025 года. Об этом сообщила Государственная налоговая служба. До 1 мая года декларацию подают следующие категории — далее по ссылке.

Валютный рынок Украины в 2025 году. Высокий уровень международных резервов вместе со значительными объемами международной помощи позволяют поддерживать устойчивость валютного рынка в условиях режима управляемой гибкости обменного курса, что согласуется с достижением инфляционной цели 5% на горизонте политики. Об этом Высокий уровень международных резервов вместе со значительными объемами международной помощи позволяют поддерживать устойчивость валютного рынка в условиях режима управляемой гибкости обменного курса, что согласуется с достижением инфляционной цели 5% на горизонте политики. Об этом свидетельствует Инфляционный отчет Национального банка Украины.

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Кстати о новых ограничениях на перевод денег: кто будет в зоне высокого риска — смотрите в нашем новом видео:

Кто получает самые большие зарплаты в Украине. По данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине за 2024 год выросла на 20,3% — до 20 985 грн. Это на 18% больше, если сравнивать с январем прошлого года. О том, кто получает больше всего — рассказываем По данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине за 2024 год выросла на 20,3% — до 20 985 грн. Это на 18% больше, если сравнивать с январем прошлого года. О том, кто получает больше всего — рассказываем в материале Finance.ua.

«Зарплатный проект» от monobank. monobank запустил новый проект, позволяющий выплачивать зарплату сразу на mono. Об этом monobank запустил новый проект, позволяющий выплачивать зарплату сразу на mono. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский. Клиенты могут снимать заработную плату наличными бесплатно. Банк также не имеет комиссий на выплаты.

«Пакет раненого». Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства обороны по Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства обороны по введению «пакета раненого» — специального набора адаптивной одежды и средств личной гигиены для раненых или больных военнослужащих, полицейских и сотрудников службы гражданской защиты.

Электронное направление на ВВК. Сегодня Сегодня стартовал первый этап реформы Военно-врачебной комиссии, и с 31 января можно получить электронное направление на ВВК. Второй этап реформы начнется в конце февраля, и к нему более активно будет привлечено Министерство здравоохранения.

Выплаты мобилизованным киевлянам. По инициативе мэра Киева Виталия Кличко увеличена материальная помощь от города для мобилизованных киевлян По инициативе мэра Киева Виталия Кличко увеличена материальная помощь от города для мобилизованных киевлян до 50 тысяч гривен . Также до 3 тысяч гривен увеличена доплата от столицы медсестрам и санитарам.

Услуга «єМалятко». На портале «Дія» уже работает услуга по получению первых документов для ребенка. Родители новорожденных снова могут получить девять государственных услуг по одному заявлению. Об этом На портале «Дія» уже работает услуга по получению первых документов для ребенка. Родители новорожденных снова могут получить девять государственных услуг по одному заявлению. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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