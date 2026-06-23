День финансов: новые правила пополнения карт, штрафы за превышение скорости, более 1,7 трлн грн в банках Сегодня 17:33

Вторник, 23 июня. Как пополнять карты через терминал с 26 июня и какие новые штрафы планируют для водителей.

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Помощь для Украины на 3,39 млрд долларов

Совет директоров Всемирного банка в ночь на вторник одобрил Первую программу политики развития «Рабочие места в Украине и рост частного сектора» (DPO) с целью поддержки программы реформ Правительства Украины. Все детали здесь

Новые правила пополнения карт

С 26 июня текущего года после внесения наличных денег в терминал перед завершением операции необходимо будет ввести пароль, который будет приходить в SMS-сообщении. Больше подробностей читайте по ссылке.

НБУ усиливает поддержку гривны

После ослабления гривны в первой половине июня Национальный банк Украины на прошлой неделе активизировал валютные интервенции для стабилизации курса и недопущения новых минимумов курса гривны.

НБУ и увольнение Смелянского

на решение НБУ его уволить. НБУ дал пять дней на увольнение Смелянского с должности генерального директора «Укрпочты». В свою очередь, Смелянский отреагировал на решение НБУ его уволить.

На банковских счетах свыше 1,7 триллиона

По состоянию на 1 июня 2026 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 700,6 млрд грн, что на 13,3 млрд грн больше аналогичного показателя прошлого месяца.

Штрафы за превышение скорости

В Верховной Раде готовится повышение штрафов за превышение скорости на дорогах. Соответствующий законопроект предусматривает существенное усиление ответственности для водителей за нарушение скоростного режима.

Также в КГГА объяснили , что будет с поездками, приобретенными по 8 грн, после повышения тарифов.

Треть всех вакансий в Украине приходится на Киев

На «Едином портале вакансий» большинство предложений работы, около 71 тыс. единиц, наблюдается в Киеве. Об этом сообщил заместитель директора Государственного центра занятости (ГЦЗ) Станислав Павленко.

Больше всего предложений предлагается для : работников сферы торговли и предоставления услуг".

женщины и мужчины в Украине и сколько разрешений на работу в Украине Также стало известно, какие вакансии чаще выбираютв Украине и скольков Украине получили иностранцы с начала 2026 года.

Новые правила бронирования

Начало лета принесло очередные поправки в сфере бронирования работников от мобилизации и процедуры предоставления статуса критичности предприятиям — 30 мая Правительство приняло Постановление № 692 «Некоторые вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время», которым вносятся соответствующие изменения.

Также юристы объяснили , какие риски возникли для работодателей.

В то же время юристы назвали список имущества, которое нельзя изымать в рамках исполнительных действий.

ЕСВ для ФЛП в 2027 году

Кабмин утвердил основные социальные показатели, которые будут учитываться при подготовке проекта Государственного бюджета на 2027 год. Среди ключевых показателей — минимальная заработная плата на уровне 9 546 грн с 1 января 2027 года. Это повлияет на размеры единого социального взноса (ЕСВ), а также на обязательные платежи физических лиц-предпринимателей.

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