День финансов: «Налог на Google», закрытие рекордного количества ФЛП, рынок драгоценных металлов в 2025 году — Finance.ua

День финансов: «Налог на Google», закрытие рекордного количества ФЛП, рынок драгоценных металлов в 2025 году Сегодня 17:30

Во вторник, 7 января, речь шла о следующем:

«Налог на Google». Поступления в государственный бюджет от «налога на Google» в 2024 году Поступления в государственный бюджет от «налога на Google» в 2024 году составили 11,2 млрд гривен. Об этом председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил в Telegram-канале. Это почти в 4 раза превышает сумму, которую рассчитывали получить по результатам исполнения закона.

Закрытие рекордного количества ФЛП. По данным YouControl. Market, за 2024 год в Украине закрыли почти По данным YouControl. Market, за 2024 год в Украине закрыли почти 210 тысяч физических лиц- предпринимателей (ФЛП). Прирост закрытых ФЛП составил более 32% по сравнению с 2023 годом. Это самый высокий показатель закрытий за последние 5 лет. Отдельно аналитики отмечают, что на фоне роста прекращения деятельности ФЛП регистрация новых снизилась на 5% по отношению к 2023 году.

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😎 Напомним, что драгоценные металлы традиционно остаются важным инструментом для сохранения стоимости активов во времена экономической неопределенности. В 2024 цены на золото и серебро показали стремительный рост, что вызвало повышенное внимание инвесторов и аналитиков.

Finance.ua рассмотрел, какими будут тенденции на 2025 год и что будет способствовать дальнейшему росту стоимости драгоценных металлов.

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