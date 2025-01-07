Чиновникам можуть ускладнити відрядження за кордон — КМДА — Finance.ua
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Чиновникам можуть ускладнити відрядження за кордон — КМДА

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Чиновникам можуть ускладнити відрядження за кордон — КМДА
Чиновникам можуть ускладнити відрядження за кордон — КМДА
У Києві розглянуть питання відрядження за кордон представників органів місцевого самоврядування й працівників Київської міської держадміністрації за погодженням Ради оборони.
Про це повідомляє Telegram-канал голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченко
Сьогодні узгодження виїздів посадовців та співробітників КМВА здійснюється без залучення Ради оборони.
«Варто наголосити: усі відрядження фінансуються коштом громади Києва. Тому кожен виїзд повинен бути обґрунтованим і необхідним. Кожен такий випадок розглядатиметься індивідуально», — зауважив голова КМВА.
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«Тому кожен виїзд повинен бути обґрунтованим і необхідним. Кожен такий випадок розглядатись індивідуально. Ініціюю залучення Служби безпеки України та Національної поліції до розгляду службових відряджень. Такий підхід вже успішно використовується військовими адміністраціями в сусідніх областях», — зазначив він.

Довідка Finance.ua:

  • Зарплати чиновників в Україні в період із січня по листопад 2024 року включно зросли на 61%. В останній місяць осені середня зарплата в центральних державних органах склала 62 тисячі гривень. За даними Міністерства фінансів, на початку року вона становила 38,6 тисячі гривень. Таким чином, зарплата чиновників у 3,4 раза перевищує середній рівень у країні.
  • Лідерами за рівнем зарплат став Антимонопольний комітет, де в середньому працівники отримують 118,7 тисячі гривень. Загалом у комітеті працює 268 осіб. При цьому найвища зарплата у керівництва — 215 тисяч гривень.
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За матеріалами:
Finance.ua
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