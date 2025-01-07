Чиновникам можуть ускладнити відрядження за кордон — КМДА Сьогодні 15:12

Чиновникам можуть ускладнити відрядження за кордон — КМДА

У Києві розглянуть питання відрядження за кордон представників органів місцевого самоврядування й працівників Київської міської держадміністрації за погодженням Ради оборони.

Про це повідомляє Telegram-канал голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченко

Сьогодні узгодження виїздів посадовців та співробітників КМВА здійснюється без залучення Ради оборони.

«Варто наголосити: усі відрядження фінансуються коштом громади Києва. Тому кожен виїзд повинен бути обґрунтованим і необхідним. Кожен такий випадок розглядатиметься індивідуально», — зауважив голова КМВА.

«Тому кожен виїзд повинен бути обґрунтованим і необхідним. Кожен такий випадок розглядатись індивідуально. Ініціюю залучення Служби безпеки України та Національної поліції до розгляду службових відряджень. Такий підхід вже успішно використовується військовими адміністраціями в сусідніх областях», — зазначив він.

Довідка Finance.ua:

Зарплати чиновників в Україні в період із січня по листопад 2024 року включно зросли на 61%. В останній місяць осені середня зарплата в центральних державних органах склала 62 тисячі гривень. За даними Міністерства фінансів, на початку року вона становила 38,6 тисячі гривень. Таким чином, зарплата чиновників у 3,4 раза перевищує середній рівень у країні.

Лідерами за рівнем зарплат став Антимонопольний комітет, де в середньому працівники отримують 118,7 тисячі гривень. Загалом у комітеті працює 268 осіб. При цьому найвища зарплата у керівництва — 215 тисяч гривень.

Якщо ви не чиновник і вам не вистачає грошей до зарплати, то з кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.