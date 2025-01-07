НБУ повідомив ключові висновки щодо економічних результатів листопада-грудня 2024 р. (огляд НБУ) — Finance.ua
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НБУ повідомив ключові висновки щодо економічних результатів листопада-грудня 2024 р. (огляд НБУ)

Казна та Політика
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НБУ повідомив ключові висновки щодо економічних результатів листопада-грудня 2024 р. (огляд НБУ)
НБУ повідомив ключові висновки щодо економічних результатів листопада-грудня 2024 р. (огляд НБУ)
Як повідомив Нацбанк, в ключових висновках щодо економічних результатів листопада-грудня 2024 року, споживча інфляція пришвидшувалася — до 11,2% рік до року в листопаді, посилився й фундаментальний інфляційний тиск.
Про це йдеться в новому огляді НБУ.
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За оцінками НБУ, зростання інфляції тривало й у грудні.
Такі тенденції зумовлювалися скороченням пропозиції окремої продовольчої продукції через низькі минулорічні врожаї, подальшим зростанням виробничих витрат на енергоавтономність та оплату праці. Впливали і ефекти послаблення обмінного курсу в попередні періоди.
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У грудні ділові очікування послаблювалися, а економічна активність у низці галузей (насамперед вугільної та металургійної промисловості) сповільнилася. Причини: зростання дефіциту е/е, збільшення кількості обстрілів і тривалості повітряних тривог, брак кадрів та якісної сільськогосподарської сировини. Водночас інвестиції в газо- та нафтовидобуток підтримували промисловість, а сезонні свята та розпродажі — торгівлю й окремі сектори послуг.

Ринок праці

Дефіцит кадрів у грудні залишився значним, що обмежувало роботу підприємств і зумовлювало подальше зростання зарплати. Кількість нових вакансій і резюме скоротилася відносно попередніх місяців через сезонний чинник. Однак у річному вимірі спостерігалося зростання, що свідчить про подальше зростання як пропозиції, так і попиту на робочу силу.
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Попит на валюту

У грудні попит на безготівкову валюту суттєво збільшилося передусім через сезонні чинники — значні бюджетні видатки та операції бізнесу наприкінці року.
Реагуючи на це, НБУ суттєво наростив чистий продаж валюти для збереження стійкості валютного ринку. В результаті офіційний курс гривні послабився помірно.
Надходження міжнародної допомоги більш ніж компенсувало продаж валюти Національним банком. Обсяг міжнародних резервів у листопаді зріс до майже 40 млрд дол. США та надалі збільшувався в грудні.
Для забезпечення стійкості валютного ринку та розширення сповільнення інфляції до 5% НБУ в грудні підвищив облікову ставку до 13,5%.
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Це рішення підтримало інтерес до гривневих активів — у грудні через зростання як строкові вклади в гривні, так і портфель гривневих ОВДП, у тому числі підвищення номінальних ставок за цими інструментами.

Довідка Finance.ua:

  • Станом на 1 грудня 2024 року в 62 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 69,5 млн вкладів на суму 1 трлн 347 млрд гривень. З них 355 тисяч були на суму понад 600 тисяч гривень.
  • У грудні 2024 року чистий попит на безготівкову іноземну валюту в Україні суттєво збільшився з огляду на зростання бюджетних видатків. Крім того, вплинули операції бізнесу наприкінці року. Про це свідчить Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (січень 2025 року).
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За матеріалами:
Finance.ua
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