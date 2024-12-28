Чого чекати від 2025 — прогнози Мінекономіки, НБУ, МВФ — Finance.ua
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Чого чекати від 2025 — прогнози Мінекономіки, НБУ, МВФ

Казна та Політика
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Чого чекати від 2025 — прогнози Мінекономіки, НБУ, МВФ
Чого чекати від 2025 — прогнози Мінекономіки, НБУ, МВФ
Будуючи прогнози на наступний рік, більшість урядовців, аналітиків та міжнародних організацій виходять із невтішних припущень про продовження активної фази війни протягом 2025 року.
У Міністерстві економіки очікують, що наступного року зростання ВВП сповільниться до 2,7%, а інфляція ближче до кінця року сповільниться і складатиме 9,5% (тоді як зараз, нагадаємо, 11,2%). Курс долара в проєкт державного бюджету на 2025 рік урядовці заклали на рівні 45 грн/дол.
У Національному банку вважають, що в 2025 році зростання реального ВВП України пришвидшиться до 4,3%. І це найоптимістичніша оцінка серед усіх наявних прогнозів.
«Цьому сприятимуть збереження м’якої фіскальної політики, пожвавлення внутрішнього попиту, що підтримуватиметься зростанням заробітних плат, збільшення врожаїв і стійкий зовнішній попит, а також інвестиції у відновлення, зокрема енергетики. Проте стримувати економічне зростання будуть брак робочої сили, безпекові ризики, міграційні процеси й повільна нормалізація економічних умов», — йдеться в інфляційному звіті регулятора.
Також в НБУ прогнозують відчутне уповільнення інфляції — до 6,9% на кінець року.
Міжнародні організації значно обережніші у своїх оцінках і приводять менш радісні цифри. Так, Міжнародний валютний фонд очікує, що в 2025 році зростання ВВП України складе 2,5%. Фонд прогнозує інфляцію на рівні 7,5%, а курс долара — 45 грн/дол. Слід зазначити, що МВФ погіршив свій попередній прогноз щодо зростання економіки, в якому очікував збільшення ВВП на 6,5%.
«На цифри вплинули надзвичайні бомбування енергосистеми… А щодо 2025 — це відображує те, що російська війна триває. Раніше ми прогнозували, що вона завершиться, але так не відбувається, і це означає нові втрати для економіки України», — прокоментував погіршення прогнозу голова Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер.
Прогнози міжнародного агентства Fitch Ratings схожі на ті, що дає МВФ. Хоча, за їхніми оцінками, зростання цін в Україні у 2025 році буде вищим і становитиме, в середньому, 9,3%.
«Хоча Україна продемонструвала стійкість і здатність адаптуватися до війни, ми прогнозуємо сповільнення зростання до 2,9% у 2025 році через дефіцит робочої сили та електроенергії «, — повідомили в агентстві.
Світовий банк, у свою чергу, також не випромінює оптимізм: в установі вважають, що значні збитки від вторгнення росії та масштабні перебої з електроенергією, ймовірно, сповільнять зростання ВВП України до 2% наступного року.
За матеріалами:
УНІАН
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